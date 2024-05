Rich Paul annonce que LeBron James sera free agent !

Ce n’est pas une immense surprise mais Rich Paul a lâché l’info avec un mois d’avance : LeBron James va faire jouer sa « player option » pour être free agent. À bientôt 40 ans, le « King » va donc faire une croix sur une dernière année de contrat à 51,4 millions de dollars.

« Ecoutez, vous le savez, LeBron est free agent » lâche son agent sur le plateau de TNT, alors qu’il est questionné sur le prochain coach des Lakers. « Je dois me concentrer sur ses affaires, et il doit se concentrer sur ses affaires, et laisser les Lakers prendre qui ils veulent. Il s’est toujours présenté et a joué pour n’importe quel entraîneur en place. Je pense qu’il a gagné le droit d’avoir son mot à dire s’il le voulait, mais ce n’est pas le cas. »

Le temps de jouer avec ou contre Bronny en NBA…

Autre interrogation, la date de la retraite de LeBron James. A priori, il jouera la saison prochaine, et son ami et agent estime qu’il en a encore sous le capot.

« J’y crois » répond Rich Paul. « Clairement, il ne reste plus beaucoup d’années pour profiter de LeBron. Je ne sais pas combien de temps il va jouer encore, mais lorsqu’on en discute, on se dit qu’il doit juste prendre du plaisir. Parce qu’il lui reste beaucoup moins à jouer, qu’il n’a déjà joué. Je pense qu’on le verra la saison prochaine, mais combien de temps encore suite ? Je pense qu’il lui reste peut-être deux, voire trois ans. »

Ce qui lui laisse le temps de réaliser son rêve : jouer avec, ou contre son fils, en NBA ! D’ailleurs, Bronny a vu sa cote grimper, il doit effectuer un essai pour… les Lakers.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.