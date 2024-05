De très gros changements à venir aux Sixers

Les saisons se suivent et se ressemblent malheureusement à Philadelphie, encore éliminé prématurément de la course au titre après avoir croisé la route des Knicks dès le premier tour. Pour la septième saison consécutive, les Sixers terminent leur exercice soit en demi-finale de conférence, soit dès le premier tour. Ils n’ont plus atteint la finale de conférence depuis… 23 ans !

Encore une fois, c’est maintenant à la direction d’essayer de trouver les meilleurs leviers pour améliorer l’effectif et permettre enfin à Joel Embiid d’atteindre la finale de conférence, est pourquoi pas à terme les finales NBA. C’est donc à Daryl Morey de trouver la bonne formule. Le président de la franchise devrait opter pour un « turnover » afin d’ajouter du sang neuf parmi les « role players », puisque les contrats des « lieutenants » comme Kyle Lowry, Kelly Oubre Jr. ou encore Nicolas Batum arrivent à leur terme. Ce sera également le cas de Tobias Harris, qui sera free agent non protégé cet été. Vu son dernier match, on ne devrait pas le revoir aux Sixers…

Paul George, Pascal Siakam, DeMar DeRozan dans le viseur ?

Daryl Morey a donc annoncé la couleur en précisant qu’il ne toucherait pas à trois éléments de l’effectif actuel, sous-entendant que tous les autres joueurs étaient sur la sellette.

« On ne va pas miser sur la continuité », a-t-il confié. « On aura de la continuité avec nos stars et notre entraîneur, mais on va procéder à beaucoup de changements. On est concentrés sur Joel Embiid et Tyrese Maxey, et on se concentre sur le présent ».

Les pistes sont nombreuses, notamment chez les superstars qui seront potentiellement free agents. On pense notamment à LeBron James ou Paul George qui possèdent une « player option » pour 2024/25. Les pistes menant à Pascal Siakam ou encore DeMar DeRozan, deux joueurs que Nick Nurse a coaché à Toronto, pourraient également être susceptibles d’intéresser les Sixers. À voir si de tels renforts permettraient à Philly de « gagner maintenant », comme le souhaite Daryl Morey.

« Il faut prendre l’âge en considération », a-t-il ajouté. « On a le sentiment qu’on est dans la phase où on doit gagner maintenant. On est surtout concentrés sur le fait de récupérer des joueurs qui pourraient coller avec les profils de Joel et Tyrese ».

Des enseignements à tirer de ce nouvel échec

À propos d’âge, Joel Embiid a fêté ses 30 ans en mars dernier, et l’urgence va commencer à se faire sentir. Alors qu’une blessure au genou lui a pourri sa saison et les playoffs, la superstar de Philadelphie pourrait se concentrer sur les Jeux olympiques de Paris 2024. Un choix que la direction des Sixers acceptera, même si on imagine qu’elle aurait préféré le voir prendre le temps nécessaire pour revenir à 100% en octobre prochain.

« C’est l’un de ses rêves de représenter les Etats-Unis aux Jeux Olympiques. Je crois que c’est important de soutenir les rêves de notre meilleur joueur », a poursuivi Daryl Morey, pour qui les déboires de Joel Embiid cette saison doivent également servir de leçon dans la composition de l’effectif. « J’ai le sentiment que j’aurais pu faire un meilleur travail avec les joueurs pour que nous soyons en meilleure position pour gagner sans lui. Cela dit, nous passons 90% de notre temps à réfléchir à la manière de gagner le titre avec lui. La façon dont nous jouons sans lui ne doit pas être une priorité. La question est de savoir comment mieux gérer cette situation. J’ai eu l’impression que la profondeur n’était pas tout à fait au rendez-vous lorsqu’il a été absent pour gagner au niveau auquel nous voulions gagner ».

Enfin, il faudra également assurer l’avenir de Tyrese Maxey, qui arrive lui aussi en fin de contrat, mais pour qui Philly est prêt à mettre le paquet, avec un contrat de 205 millions sur cinq ans que seuls les Sixers pourront lui offrir. Le meneur a (encore) éclaboussé la saison de Philadelphie de tout son talent, et il devrait encore prendre davantage de responsabilités dans le jeu.

« Nous devrions tous apprendre à ne pas fixer de limite à Tyrese. Il y a un an, si nous avions interrogé les médias ou les GM, nous n’aurions pas été unanimes sur le fait que Tyrese pourrait faire le bond en avant que nous espérions », a ajouté Daryl Morey, qui voudra également prouver qu’il reste l’homme de la situation. « Cette intersaison est importante. Je la dois aux fans, aux propriétaires, à tout le monde, et faire en sorte que cette équipe soit en mesure de se battre pour un titre. Clairement, nous n’y sommes pas parvenus cette année ».