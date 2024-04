Tyrese Maxey, un vrai petit-fils à sa « Mimi »

Plutôt dans un registre de meneur scoreur, Tyrese Maxey fait davantage parler son sens de la passe, ou plutôt son altruisme en dehors des parquets. Le meneur des Sixers fait partie des rares joueurs à avoir remporté le NBA Cares Community Award, qui récompense le joueur au geste de bienfaisance le plus remarquable, en début de carrière.

En novembre 2022, pour sa troisième saison, Tyrese Maxey avait notamment, via sa fondation, offert 300 repas de Thanksgiving à des familles dans le besoin de Philadelphie. Une générosité héritée de sa grand-mère Mildred, dit « Mimi », qu’il considère comme un modèle.

Dans son enfance, Tyrese Maxey ne jouait pas aux jeux vidéo, ni même au basket principalement avec ses amis, mais avec sa grand-mère, avec qui il partageait un lien très fort. « Elle venait dehors avec moi et prenait le rebond pendant que je faisais des tirs » se remémore-t-il dans un article sur Andscape. « Elle jouait à la console avec moi. Elle était ce genre de grand-mère. Elle aurait tout fait pour moi. »

Tyrese Maxey, distributeur de sourires

« Mimi » Maxey a grandement inspiré son petit-fils par son caractère, distribuant des vivres aux sans-abris autour de la maison familiale de Garland, dans le Texas. « Je disais tout le temps aux gens qu’elle était un ange tombé du ciel. Elle était la femme la plus gentille que le monde a pu connaître. Elle avait toujours un beau sourire et elle donnait de la nourriture aux gens. »

Le genre de portrait qui pourrait être aujourd’hui dressé de Tyrese Maxey, un des joueurs les plus solaires et expressifs de la ligue. « J’ai toujours été un enfant heureux. Elle me disait de ne jamais perdre cette joie. Que je donnais le sourire autour de moi et que je ne devais jamais m’arrêter de faire cela. D’être toujours moi-même, de ne jamais laisse quoi que ce soit changer qui je suis. Tant que je faisais ça, elle était heureuse. »

« Elle serait fière de la personne que je suis »

Décédée peu avant l’arrivée de Tyrese en NBA, alors que la Draft avait été repoussée en novembre 2020 à cause du Covid-19, Mimi Maxey n’en a pas moins gardé une place primordiale dans la carrière du Sixer.

Le soir de la Draft, sa famille avait laissé une chaise vide autour de la table, comme s’il était présente. Et à travers ses distributions de repas, ses camps de basket organisés à Philadelphie, dans son Texas natal, ou à Lexington, non loin du campus de Kentucky où il a fait ses gammes à l’université, le meneur perpétue l’héritage de sa grand-mère.

« La plus grande leçon qu’elle m’a apprise, c’est de traiter les gens comme vous voudriez qu’ils vous traitent » assure Tyrese Maxey. Et le joueur élu meilleure progression de la saison l’assure, il n’est pas près de faire évoluer ce trait de sa personnalité. « Elle serait fière de la personne que je suis. J’essaie toujours d’aider les autres et d’avoir un sourire qui éclaire l’environnement autour de moi. Je ne changerai certainement pas ça. »

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 61 15 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHL 75 35 48.5 42.7 86.6 0.4 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHL 60 34 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHL 70 38 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 Total 266 31 46.8 39.6 86.2 0.4 2.6 2.9 4.1 2.0 0.8 1.2 0.3 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.