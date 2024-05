OG Anunoby a écrabouillé Joel Embiid et mangé Tobias Harris

Si certains doutaient encore de l’intérêt des Knicks de lâcher RJ Barrett et Immanuel Quickley pour OG Anunoby, on leur conseille de regarder le Game 6 de la série face aux Sixers. Au-delà du dunk énorme sur la tête de Joel Embiid à l’entrée du « money time », l’ancien ailier des Raptors a été tout aussi précieux en attaque qu’en défense.

« Je veux juste être agressif, en défense, en attaque, avec mon tir… Je veux être un ‘two-way player' » rappelle-t-il dans le vestiaire. « J’ai travaillé mon jeu à mi-distance, et il s’agit juste de lire les situations. »

A l’image de son dunk, OG Anunoby a effectivement été très agressif, au point de prendre 17 tirs. C’est six de plus que sa moyenne en saison régulière, et il a confirmé qu’il était un ailier complet, capable de sanctionner sur un « fadeaway » au coeur de la raquette, d’un 3-points dans le corner, ou sur un « drive » ligne de fond.

« Il a été agressif dans cette série » note Isaiah Hartenstein. « Il n’a peut-être pas commencé de manière aussi agressive, mais au fur et à mesure, il a commencé à être agressif, à aller au cercle, à trouver son tir à mi-distance… Et puis il y a ce dunk. C’était énorme ! »

Un couteau-suisse en défense

Utilisé en défense sur Joel Embiid dans le Game 4, OG Anunoby a mangé Tobias Harris la nuit dernière. L’ailier des Sixers termine avec 0 point à 0 sur 2 aux tirs, pour ce qui était sans doute son dernier match avec les Sixers. OG Anunoby n’a pas eu besoin d’être hyper agressif puisque Tobias Harris a tout simplement été transparent.

Ce qui a permis à l’ailier des Knicks d’aider sur Tyrese Maxey « pour lui rendre les choses difficiles » et sur Kelly Oubre Jr, bien plus entreprenant que Tobias Harris. « Il apporte tellement… Pour moi, c’est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur défenseur de la NBA » poursuit Isaiah Hartenstein.

Au prochain tour, les Knicks défient les Pacers, et OG Anunoby sera chargé de défendre sur… Pascal Siakam, son ancien coéquipier aux Raptors. Un véritable atout pour Tom Thibodeau.