Les Knicks récupèrent OG Anunoby en échange de RJ Barrett et Immanuel Quickley !

On sentait que les Raptors allaient bouger et Masai Ujiri a dégainé, en se séparant de OG Anunoby !

L’ailier britannico-nigérian (26 ans, 2m01) prend la direction de New York, en compagnie de Precious Achiuwa et Malachi Flynn. En échange, Toronto récupère RJ Barrett, l’enfant du pays, ainsi que Immanuel Quickley et un second tour de Draft.

Les Knicks obtiennent ainsi un « 3&D » plus fiable derrière la ligne à 3-points que RJ Barrett, même s’ils doivent aussi lâcher Immanuel Quickley pour l’obtenir. Mais le meneur remplaçant n’avait pas été prolongé par le club de « Big Apple », qui hésitait clairement à s’engager sur le long terme avec lui.

RJ Barrett dans sa ville natale

OG Anunoby était en tout cas dans le viseur des Knicks depuis de longs mois, et le club a donc finalement réussi à lui mettre la main dessus, même s’il peut devenir « free agent » l’été prochain, s’il fait une croix sur sa « player option » à 19.9 millions de dollars pour la saison 2024/25. À moins qu’il ne prolonge dans la foulée…

Dans tous les cas, les fans de New York n’ont pas de raison d’être inquiet car l’agent de l’ancien Raptor est Sam Rose, le fils de Leon Rose, l’actuel président des Knicks.

Prolongé de son côté l’année dernière pour 120 millions de dollars sur quatre ans par New York, RJ Barrett avait déjà failli quitter New York en échange de Donovan Mitchell, et il va en tout cas pouvoir jouer au Canada, son pays. Dans la ville où il est né. Afin de véritablement lancer sa carrière ?

À voir si ce trade en annonce d’autres du côté des Knicks, alors qu’Evan Fournier attend toujours son bon de sortie…