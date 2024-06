Le MVP de la nuit | Avec le sourire, Luka Doncic a fait taire les critiques

« Arrêtez de l’emmerder, laissez le jouer. On est tous là pour le voir jouer alors profitons-en. Il a 25 ans, il va continuer de progresser, il va s’améliorer. J’espère d’ailleurs qu’il sera meilleur ce soir. » C’est ce qu’a lancé Jason Kidd à la presse avant la rencontre, et le coach des Mavericks avait tenu à défendre Luka Doncic, objet de toutes les critiques après le Game 3.

Et le Slovène a répondu sur le terrain avec un match plein dans cette 4e manche, et surtout une première mi-temps quasi parfaite avec 25 points à 10 sur 18 aux tirs. Luka Doncic a en effet été meilleur, comme le souhaitait son entraîneur, et il a répondu de la meilleur manière en se focalisant sur le jeu. Il n’a pas parlé une seule fois aux arbitres, et il a puni Boston dans la raquette plutôt que d’abuser du tir à 3-points.

Auteur de 29 points, 5 rebonds et 5 passes en 33 minutes, il a également été plus que solide en défense, tenant le coup en un-contre-un face à Jayson Tatum et Jaylen Brown, et faisant sentir sa présence pour défendre le cercle.

Bref, un match plein, sérieux, et son sourire en disait long sur ce plaisir retrouvé. « On n’avait pas le choix. On ne peut plus perdre, et on va y croire jusqu’au bout » a-t-il répondu en bord de terrain. « Ce soir, l’état d’esprit était différent en défense. Il y avait plus d’énergie et tout le monde était focalisé sur la défense et on a joué sur un rythme plus élevé ».

Bien évidemment, il a été interrogé sur ce torrent de critiques qui s’était abattu sur lui depuis 48 heures. « Je n’y prête pas une grande attention car il y aura toujours des critiques. Vous savez, je reste concentré sur une seule chose : aider mon équipe à gagner. »

Luka Doncic n’en oublie pas, enfin, de remercier son coach pour sa prise de parole avant la rencontre : « Cela en dit long sur lui ! Il soutient toujours ses joueurs ».