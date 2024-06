Pour rester en vie, les Mavericks humilient les Celtics : +38 !

Dans la lignée du dernier quart-temps du Game 3, les Mavericks haussent le tempo. Les Celtics poussent aussi mais les deux équipes manquent de rigueur. Il faut attendre les entrées de Dereck Lively II (11 points, 12 rebonds, 7 offensifs) et de Josh Green pour voir les Mavericks faire le premier écart dans la rencontre.

Le rookie amène une énergie folle et enchaine un 3-points dans le corner (son premier en carrière !), un contre, et un alley oop pour lancer un 15-4 (25-14). Les 11 points de Jayson Tatum (15 points, 4/10 aux tirs) limitent la casse mais les 22 points du duo Luka Doncic – Kyrie Irving (21 points, 6 passes, 9 rebonds) et un panier à 3-points de P.J. Washington donne 13 points d’avance aux Mavericks (34-21).

Des Mavericks bien plus physiques

Les seconds couteaux texans continuent sur leur lancée. Josh Green vole un ballon dans les mains de Tatum, et Dante Exum marque cinq points de suite pour faire exploser l’American Airlines Center. La défense de Dallas fait un bien meilleur boulot pour contenir les un contre un adverses et l’attaque de Boston stagne. Tatum et Brown (10 points, 3/12 aux tirs) comptent 19 de leurs 25 points alors que deux 2+1 de Luka Doncic poussent l’écart à +25 (50-25) !

Les Celtics tentent de répondre mais ils sont incapables de trouver leur rythme face à une défense de Dallas plus physique. Les hommes de Joe Mazzulla terminent le deuxième quart-temps avec plus de ballons perdus (4) que de paniers marqués (3/16). En face, Doncic enfonce le clou. Il finit la mi-temps avec 25 points et trouve Maxi Kleber dans le corner pour placer Boston à 26 longueurs (61-35) !

Un « garbage time » de 15 minutes !

Au retour des vestiaires, le cauchemar continue pour Boston. Daniel Gafford enchaine un alley oop suivi d’un contre monstrueux sur un tentative de loin de Jayson Tatum, qui dans la foulée écope de sa quatrième faute personnelle. La star des Celtics s’assied et deux 3-points consécutifs de P.J. Washington et de Derrick Jones Jr font passer l’écart à +34 (78-44) ! Avec un Kyrie Irving agressif qui envoie Dereck Lively au dunk, Joe Mazzulla hisse le drapeau blanc avec plus de trois minutes à jouer en troisième quart-temps (88-52) !

Jason Kidd lui emboite le pas, et Tim Hardaway Jr, profite de ce « garbage time » pour régler la mire et marquer 5 tirs primés pour le plus grand plaisir de l’American Airlines Center. Les Mavericks forcent donc un Game 5, et tenteront de gâcher le potentiel sacre des Celtics au TD Garden dans la nuit de lundi à mardi.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les seconds couteaux de Dallas se réveillent enfin. Après avoir utilisé 11 joueurs en première mi-temps du Game 3, Jason Kidd a resserré sa rotation cette nuit. Jaden Hardy et Tim Hardaway Jr., deux shooteurs à la défense suspecte, sont restés cloués sur le banc. Kidd a fait confiance à Dereck Lively II, Maxi Kleber, Josh Green, et Dante Exum et les quatre joueurs ont répondu présent. Ils ont amené une énergie folle et donné plus de taille aux Mavs. Dans le sillage de leur banc et en particulier l’activité de Lively, Dallas a dominé le rebond. Le rookie a pris 7 des 12 rebonds offensifs de son équipe lors des trois premiers quart-temps, leur donnant un avantage de 13-0 sur secondes chances. Cette énergie a également porté ses fruits en défense. Pour la première fois de la série, les rotations des Mavs étaient précises, forçant l’attaque de Boston à être statique avec beaucoup de un-contre-un pour le duo Tatum – Brown. Grâce à ça, Dallas a outrageusement dominé la raquette (54 points à 63% contre 18 points à 39%).

– La réponse de Luka Doncic. Après un Game 3 où Luka Doncic a passé son temps à se plaindre auprès des arbitres, avec une sortie pour six fautes, avec quatre minutes à jouer, Jason Kidd a pris la défense de sa star avant le match de cette nuit. « Arrêtez de l’emmerder, laissez le jouer. On est tous là pour le voir jouer alors profitons en. Il a 25 ans, il va continuer de progresser, il sera meilleur. J’espère d’ailleurs qu’il sera meilleur ce soir, » disait l’entraineur. Le Slovène a en effet été meilleur et il a répondu de la meilleur manière en se focalisant sur le jeu. Il n’a pas parlé une seule fois aux arbitres. Il a marqué 25 de ses 29 points en première mi-temps, à 10/18 aux tirs en punissant Boston dans la raquette plutôt que d’abuser du tir à 3-points. Il a également été plus que solide en défense, tenant le coup en un contre un face à Tatum et Brown, et faisant sentir sa présence et son gabarit pour défendre le cercle.

– Boston a pris l’eau de toutes parts. Les rôles se sont inversés cette nuit. Après avoir dominé les trois premiers matchs, les Celtics sont complètement passés au travers de leur première balle de titre. En première mi-temps, Jayson Tatum a été l’arbre qui a caché la forêt mais on ne l’a plus vu après sa quatrième faute en troisième quart-temps. À ses côtés, tous ses coéquipiers ont été à la rue. Le trio Jaylen Brown – Derrick White – Jrue Holiday a terminé la rencontre à 9/30 aux tirs et 10 ballons perdus, dont 5 pour le seul Holiday qui n’avait pas encore perdu de ballon avec cette nuit.

– Kristaps Porzingis pas prêt, mais disponible. Alors que tout le monde attendait de savoir si le pivot letton serait à même de tenir sa place cette nuit, Joe Mazzulla a donné une réponse cryptique. « Kristaps n’est pas encore prêt mais il sera disponible si on a besoin de lui selon des circonstances particulières.” L’entraineur n’a pas apporté plus de précision et Porzingis, qui s’est échauffé plus de deux heures avant la rencontre, était en tenue mais n’est finalement pas entré en jeu.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.