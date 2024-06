Charles Barkley : « La prochaine saison sera ma dernière à la télévision »

Même si TNT espère encore conserver quelques rencontres, la NBA a conclu un accord de 76 milliards de dollars avec ESPN, NBC et Amazon pour sa diffusion à la télévision jusqu’en 2036. C’est donc sans doute la fin de l’émission « Inside The NBA » avec Charles Barkley et Shaquille O’Neal.

La saison prochaine, la dernière du précédent contrat, sera en tout cas la dernière pour l’ancien joueur de Phoenix. Il a tenu à l’annoncer lui-même, après le Game 4 des Finals.

« Je veux simplement remercier toute la famille NBA. Je vous aime. Il y a eu beaucoup de bruit autour de la chaîne ces derniers mois et je veux dire que j’ai parlé avec les autres chaînes, mais je n’irai nulle part ailleurs qu’à TNT », précise-t-il. « J’ai pris une décision : peu importe ce qu’il va se passer, la prochaine saison sera ma dernière à la télévision. »

Ainsi, même si TNT conserve sur le long terme son émission phare ou si ESPN, NBC ou Amazon tentent de le débaucher, Charles Barkley, qui n’avait pas hésité à critiquer sa chaîne, va mettre fin à sa carrière télévisuelle en 2025.

« Merci à la famille NBA, vous avez été géniaux avec moi. Je suis rempli de joie et de gratitude. Mais je vais passer le relais à la fin de la prochaine saison. J’espère que la NBA va rester sur TNT mais je voulais qu’on l’entende de ma bouche. Je ne fais plus d’interviews, ne m’appelez plus. Je voulais le dire : je ne vais pas ailleurs. Mais je passe le relais à Jamal Crawford ou Vince Carter ou Steve Smith. Je vais prendre ma retraite après 25 ans et je veux dire merci. »

L’ancien joueur bouclera ainsi une période de 40 ans dans le monde de la NBA. En effet, drafté en 1984, il a évolué sur les parquets jusqu’en 2000. Puis, la même année, quelques mois après avoir joué son dernier match, il avait rejoint les plateaux de TNT et l’émission « Inside The NBA » dans un rôle de consultant.