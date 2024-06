Droits TV | TNT espère encore conserver quelques rencontres à diffuser

La NBA finalise actuellement la renégociation des droits TV avec un contrat de 76 milliards de dollars sur 11 ans.

Ce nouveau deal débutera avec la saison 2025/26, avec toujours ESPN/ABC comme diffuseur principal, NBC qui remplace TNT comme deuxième diffuseur et Amazon comme troisième… mais peut-être pas dernier diffuseur.

Car selon les informations de Puck, TNT espère convaincre la Grande Ligue de lui accorder un quatrième lot !

Celui-ci serait forcément réduit, avec seulement quelques matchs de saison régulière et de playoffs, mais cela permettrait à TNT, diffuseur de la NBA depuis 40 ans, de rester dans les parages. Et cela pourrait aussi permettre de sauver l’émission « Inside The NBA », avec Ernie Johnson, Charles Barkley, Kenny Smith et Shaquille O’Neal.

Cela pourrait aussi permettre à la NBA d’éviter une bataille juridique avec TNT, le contrat entre les deux parties étant assez flou sur la possibilité de la chaîne d’égaler l’offre de NBC.