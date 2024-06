Les Spurs testent des meneurs de jeu aux profils différents

La priorité de l’été pour les Spurs sera de trouver le meneur de jeu, plutôt shooteur, qui pourra tirer le meilleur de Victor Wembanyama, mais aussi lui donner de l’espace. Les noms de Chris Paul, Trae Young ou encore Darius Garland ont circulé, mais dans l’immédiat, les dirigeants essaient des joueurs en prévision de la Draft. Avec leurs 4e et 8e choix, les Spurs vont animer la Draft, et ils pourraient d’ailleurs procéder à un échange.

En attendant, ils ne négligent pas le second tour, avec leurs 35e et 48e choix, et il semblerait qu’ils cherchent à recruter un meneur de jeu. Et plutôt un meneur expérimenté. Pas un « one-and-done ».

Un coéquipier de Bronny James

La preuve avec Boogie Ellis, âgé de 23 ans. Formé d’abord à Memphis sous la coupe de Penny Hardaway, il sort de USC, comme Bronny James, et il a effectué son « workout » au Victory Capital Performance Center, et Gregg Popovich était là.

« J’ai vécu différentes situations, beaucoup de hauts et de bas, beaucoup d’émotions », raconte ce meneur shooteur, qui possède le même agent que Tre Jones. « J’ai beaucoup appris sur le terrain et en dehors. Le fait d’avoir cette expérience et ces années à mon actif me donne un avantage. »

Meilleur marqueur de USC avec 16.5 points, 3.5 rebonds et 3 passes par match, Boogie Ellis tourne à 42% à 3-points avec sept tentatives par rencontre ! « À l’université, je shootais très bien, et j’étais capable d’écarter le jeu. Je peux tout faire, marquer sous le cercle, à 3-points et à mi-distance. En jouant avec quelqu’un comme Wembanyama, je lui rendrai la vie beaucoup plus facile ».

Un meneur passeur

Cette semaine, les Spurs ont aussi essayé le meneur de Houston, James Shead. Comme Boogie Ellis, il est allé au bout de son cursus universitaire, et il tournait cette saison à 13.2 points, 6.2 passes et 2.3 interceptions de moyenne.

Avec 33% à 3-points, on a la confirmation qu’il n’a pas le même profil que Ellis, mais c’est un vrai meneur de jeu. Lui aussi mise sur son expérience pour convaincre les Spurs.

« Je serai en mesure d’aider plus rapidement qu’un joueur encore en développement », estime-t-il. « Je suis plus âgé, j’ai de l’expérience et j’ai beaucoup gagné à l’université, j’ai une mentalité de gagnant, beaucoup d’éléments intangibles sur lesquels je peux m’appuyer. »