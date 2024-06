Detroit recrute un spécialiste du tir pour étoffer le staff de Monty Williams

Avant la Draft et la « free agency », les franchises commencent par remodeler leurs staffs et leurs organigrammes. Selon Adrian Wojnarowski, les Pistons ont ainsi récupéré Fred Vinson, qui va rejoindre Monty Williams comme assistant. Le technicien œuvrait depuis 14 ans aux Pelicans, avec une expertise reconnue en matière de tir.

Les deux hommes se connaissent ainsi très bien. Fred Vinson était d’ailleurs arrivé en Louisiane en août 2010, quelques semaines seulement après l’intronisation de Monty Williams en tant que coach principal. Il a donc collaboré pendant cinq saisons avec Monty Williams chez les Pelicans, de 2010 à 2015.

Avant New Orleans, Fred Vinson a été joueur professionnel de 1994 à 2007 où il était déjà un spécialiste du tir extérieur. Auteur de deux piges en NBA, à Atlanta en 1994/95 et à Seattle en 1999/2000, il a notamment évolué au Mexique, en Israël, au Venezuela, en Pologne et a également passé une saison en France, au Sluc Nancy, en 2003/04 (32 matchs à 13 points de moyenne et 45.9% de réussite à 3-points).

Un an après sa retraite sportive, il a entamé sa reconversion en tant qu’assistant aux Clippers, de 2008 à 2010.

Fred Pinson et Monty Williams vont à présent se retrouver à Detroit avec pour mission d’extirper la franchise du Michigan des tréfonds de la conférence Est, qu’elle squatte depuis désormais cinq ans.