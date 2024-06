Après 13 défaites de suite, Kyrie Irving regoûte à la victoire face aux Celtics

« Combien de matchs ont-ils gagné d’affilée ? C’était 17 ? C’est fou. » Kyrie Irving et les différentes formations dans lesquelles il a évolué restaient en réalité sur 13 défaites de rang face aux Celtics. Mais cette série s’est terminée la nuit passée, avec la victoire, éclatante, de la survie des Mavs.

« Cela a pris du temps, je peux vous le dire. C’est difficile parce que, en tant que compétiteur, vous essayez de ne pas montrer toutes vos émotions sur le terrain pour donner un avantage (à l’adversaire) », admet l’arrière texan, auteur de 21 points, 6 passes et 4 rebonds.

Des Celtics qui connaissent évidemment très bien « Uncle Drew », passé par Boston durant deux ans entre 2017 et 2019. « Lorsque vous affrontez les meilleurs des meilleurs, ils utilisent tout à leur avantage. Je pense qu’ils ont été capables de le faire. C’est pourquoi j’ai dit qu’ils avaient mon numéro ou qu’ils connaissaient très bien mon jeu », poursuit Kyrie Irving.

Ce dernier explique avoir été en mesure de prendre un peu de recul, parler un peu plus avec ses coéquipiers de ce à quoi pouvait ressembler la « pression » des événements en cours.

« Ce n’est pas seulement moi contre les Celtics »

« Le fait de ne pas seulement perdre contre une équipe, mais d’affronter une équipe et de savoir qu’elle fait tout son possible pour vous arrêter. Mais c’est un jeu d’équipe, donc je dois vraiment compter sur mes coéquipiers », juge celui qui a mis deux rencontres pour vraiment rentrer dans sa finale.

Outre Luka Doncic, ses coéquipiers ont bien répondu présent, en montrant un soutien collectif à la hauteur selon lui. « Ce n’est pas seulement moi contre les Celtics ou Luka contre les Celtics ou n’importe qui contre les médias, c’est nous contre le monde, pour ainsi dire, contre cette bonne équipe des Celtics. »

Et des fans de Boston qui n’hésiteront jamais à chambrer leur ancienne vedette, après les nombreux épisodes houleux qui ont suivi son départ. « Quand on ira à Boston, ils seront nombreux à crier tout un tas de choses folles, mais je pense qu’on a été capables de grandir et de faire face à l’adversité », assure-t-il.

Selon lui, les Mavs n’en sortent que grandis : « On est en train de se découvrir les uns les autres d’une manière folle au plus haut niveau du basket. C’est magnifique, mais cela peut aussi être chaotique si vous ne savez pas comment rester équilibré. » Ne manquerait plus qu’une victoire à Boston pour se rapprocher de cet équilibre…

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.8 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.7 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 2.0 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.1 5.2 6.4 2.7 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.5 2022-23 * All Teams 60 37 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2022-23 * BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 1.0 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * DAL 20 38 51.0 39.2 94.7 1.1 4.0 5.0 6.0 2.8 1.3 1.9 0.6 27.0 2023-24 DAL 58 35 49.7 41.1 90.5 0.8 4.2 5.0 5.2 1.9 1.3 1.8 0.5 25.6 Total 729 34 47.4 39.3 88.6 0.8 3.2 4.0 5.7 2.3 1.3 2.5 0.4 23.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.