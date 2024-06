Pour honorer son père, Domantas Sabonis va changer de numéro

En arrivant aux Kings, Domantas Sabonis a été obligé de céder son numéro 11, celui qu’il portait à Indiana, en hommage à son père, Arvydas, pour le numéro 10. En effet, à Sacramento, le #11 est retiré depuis plus de trente ans, pour célébrer la carrière de Bob Davies.

Ce meneur de jeu avait fait les belles heures des ancêtres des Kings, les Rochester Royals, au début de l’histoire de la NBA, entre 1948 et 1955, compilant 14.3 points de moyenne, avec quatre participations au All-Star Game. Il fut notamment champion NBA en 1951 et membre du Hall of Fame depuis 1970.

Néanmoins, le Lituanien va changer de numéro la saison prochaine et porter ce numéro pourtant retiré. Comment est-ce possible ? En recevant l’autorisation de la famille de l’ancien joueur, décédé en avril 1990.

« Étant donné le lien particulier de la famille Sabonis avec le numéro 11, nous avons pensé qu’il était approprié de partager le numéro de notre père avec Domantas et de lui souhaiter beaucoup de succès », explique Camy Davies Keck, la fille de Bob Davies.

« Le n°11 a une place spéciale pour moi et ma famille. Je l’ai porté durant ma carrière pour honorer mon père. Je suis incroyable reconnaissant à la famille de Davies de partager ce numéro », remercie Domantas Sabonis.

Domantas Sabonis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 OKC 81 20 39.9 32.1 65.7 0.6 3.0 3.6 1.0 2.5 0.5 1.0 0.4 5.9 2017-18 IND 74 25 51.4 35.1 75.0 2.2 5.5 7.7 2.0 3.0 0.5 1.9 0.4 11.6 2018-19 IND 74 25 59.0 52.9 71.5 2.5 6.8 9.3 2.9 3.2 0.7 2.2 0.4 14.1 2019-20 IND 62 35 54.0 25.4 72.3 3.1 9.4 12.4 5.0 3.2 0.8 2.7 0.5 18.5 2020-21 IND 62 36 53.5 32.1 73.2 2.4 9.6 12.0 6.7 3.3 1.2 3.4 0.5 20.3 2021-22 * All Teams 62 35 57.3 31.2 74.1 3.2 8.9 12.1 5.2 3.3 1.0 3.2 0.4 18.9 2021-22 * IND 47 35 58.0 32.4 74.0 3.3 8.8 12.1 5.0 3.1 1.0 3.0 0.5 18.9 2021-22 * SAC 15 34 55.4 23.5 74.3 3.1 9.3 12.3 5.8 3.8 0.9 3.5 0.3 18.9 2022-23 SAC 79 35 61.5 37.3 74.2 3.2 9.1 12.3 7.3 3.5 0.8 2.9 0.5 19.1 2023-24 SAC 82 36 59.4 37.9 70.4 3.6 10.1 13.7 8.2 3.1 0.9 3.3 0.6 19.4 Total 576 30 55.6 33.2 72.6 2.6 7.7 10.3 4.8 3.1 0.8 2.5 0.5 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.