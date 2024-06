Kristaps Porzingis, une disponibilité sous ordonnance

On a vu Kristaps Porzingis s’échauffer longuement en amont du Game 4 des Finals. Victime d’une « déchirure du rétinaculum médial, générant la luxation du tendon du muscle tibial postérieur », un problème extrêmement rare, le Letton portait une protection qui couvrait toute sa jambe droite, et il avait même été déclaré apte…

« Il n’est pas encore tout à fait au point, mais il est disponible » avait tempéré Joe Mazzulla en conférence de presse. « Mais nous ne l’utiliserons que dans des cas très spécifiques, si nécessaire. »

Relancé sur ces cas « très spécifiques », le coach n’avait pas voulu s’attarder, répétant que son intérieur n’était « disponible que pour des situations très spécifiques ».

« Il se bat comme un beau diable pour jouer. Mais c’est à nous de le protéger et de nous assurer que c’est dans son intérêt en tant que joueur et en tant que personne »

Étant donné les difficultés de déplacement entrevues après la blessure, lors du Game 2, les Celtics n’auraient sans doute pas relancé Kristaps Porzingis sur de longues séquences. Peut-être que Joe Mazzulla ne l’envisageait que sur quelques systèmes offensifs, pour profiter de sa taille et de sa qualité de shoot extérieur.

Peut-être aussi qu’il ne s’agissait que de bluff. Dans tous les cas, le scénario de la rencontre a vite enterré l’option, alors que Boston ne veut pas prendre de risque avec son joueur.

« Kristaps a fait des progrès entre hier et aujourd’hui », expliquait d’ailleurs Joe Mazzulla plus tôt dans la journée. « Il se bat comme un beau diable pour jouer. Mais c’est à nous de le protéger et de nous assurer que c’est dans son intérêt en tant que joueur et en tant que personne. La question de savoir ce qui est le mieux pour un joueur et une personne n’a rien à voir avec notre situation sur le plan du basket. »

Avec encore trois balles de match dans ces Finals, dont deux à domicile, dont le prochaine Game 5, les Celtics n’ont en effet pas besoin de précipiter le retour de Kristaps Porzingis. Du moins pas dans l’immédiat.

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.9 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.3 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.4 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.7 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.7 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.7 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 30 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 2.0 20.1 Total 459 31 45.9 36.1 83.1 1.7 6.1 7.9 1.8 3.0 0.7 1.7 1.8 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.