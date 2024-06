Draft 2024 | Présentation de Baylor Scheierman (Creighton)

Quand certains débuteront leur première saison NBA à tout juste 19 ans, Baylor Scheierman en aura cinq de plus, plus que la durée d’un contrat pour les joueurs draftés. Rien de très surprenant dans une promotion qui ne déborde pas de jeunes prospects ayant suffisamment convaincu.

Faut-il regarder ailleurs pour Baylor Scheierman, comme si le train était déjà passé ? Rarement envisagé au premier tour, le joueur de Creighton a vu sa cote enfler après un passage réussi durant les oppositions du Draft Combine, après une saison conclue dans le troisième meilleur cinq de NCAA. Baylor Scheierman n’est pas le profil au plus grand « effet wow » de cette Draft 2024. Mais ses qualités offensives pourraient rendre service à plus d’une équipe.

Profil

Poste : ailier/arrière

Taille : 1m99

Poids : 92 kgs

Equipe : Creighton Bluejays (NCAA)

Stats 2023/24 : 18.5 points à 45% (38% de loin), 9 rebonds, 3.9 passes en 36.8 minutes

Points forts

– Le scoring. Derrière sa modeste 70e place au classement des meilleurs marqueurs de la saison, Baylor Scheierman est en réalité un attaquant complet, doté d’un très bon tir de loin (38.1% en plus de huit tentatives), dans toutes les positions et situations et jusqu’à un bon mètre derrière l’arc. Il est aussi efficace à mener un « pick-and-roll », pour lui-même, comme pour trouver un partenaire.

– Le rebond. Baylor Scheierman fait partie de l’élite des rebondeurs parmi les « guards » en NCAA, et ce depuis ses débuts à South Dakota State. Pourtant pas la détente le plus spectaculaire, il compense par un positionnement impeccable. D’autant plus impressionnant qu’il évoluait aux côtés du pivot Ryan Kalkbrenner, qui culmine à 2m16 !

Point faible

– Le potentiel défensif. Athlète moyen, Baylor Scheierman est un défenseur correct, tout au plus, et devrait souffrir davantage en NBA. Ses déplacements latéraux sont anormalement lourds pour un joueur pourtant pas le plus puissant. Sa vitesse très moyenne ne lui permet pas de rattraper son retard sur les attaques de cercle de ses adversaires, malgré ses qualités d’agilité dont il fait preuve sans ballon en attaque.

Comparaison

Gaucher dangereux de loin, notamment par ses déplacements, tout en étant tourné vers le collectif, Baylor Scheierman rappelle parfois Joe Ingles, autre joueur qui ne « payait pas de mine » tout en empilant les actions qui font gagner une équipe.

Pronostic

Fin de premier tour, voire début de deuxième tour. Baylor Scheierman pourrait très bien s’intégrer chez une équipe candidate au titre au jeu collectif bien installé.