Jrue Holiday, le fonctionnaire extraordinaire

Même si Jaylen Brown semble avoir une longueur d’avance, Jrue Holiday a quelques partisans pour un éventuel trophée de MVP des Finals. Déjà champion en 2021 avec les Bucks, le meneur All-Star a fait très mal lors du premier match, et depuis le début de la série, il joue un grand rôle en défense pour freiner Luka Doncic et Kyrie Irving, mais aussi en attaque avec une justesse exceptionnelle : 26 passes pour aucune balle perdue !

« Je dirais les balles perdues » répond Jrue Holiday lorsqu’on lui demande la stat la plus importante. « Ne pas perdre de ballons est toujours une bonne chose. Cela signifie qu’on enchaîne de bonnes possessions, et qu’on ne rend pas la balle à l’adversaire. »

Jrue Holiday, le cadeau des Bucks aux Celtics

Jrue Holiday n’en dit pas plus, mais cette stat est exceptionnelle. De quoi pousser Joel Embiid à ironiser sur ce qui fait la différence dans ces playoffs : « Est-ce que les Bucks ont donné le titre aux Celtics ? ». C’est ce qu’il a posté sur les réseaux sociaux après le Game 3.

L’intéressé répète qu’il se voit uniquement comme un « fonctionnaire ». En gros, il fait ce qu’on lui demande de faite pour le bien de l’équipe, et on l’a fait venir pour gagner le titre. C’est aussi pour ça qu’on l’a sélectionné pour les Jeux olympiques. Un qualificatif que réfute Joe Mazzulla. « J’espère qu’il ne se sent pas sous-estimé par nous, car je pense qu’il réalise beaucoup de choses extraordinaires en tant que joueur et en tant que personne. Je trouve que c’est l’un des éléments les plus précieux. Le fait est que c’est un joueur capable de dominer les aspects intangibles du jeu, des deux côtés du terrain, est extraordinaire pour nous. »

Un exemple d’excellence

Mais Jrue Holiday le répète, les stars de l’équipe, ce sont Jayson Tatum et Jaylen Brown. Lui est un Lieutenant. « Au final, c’est leur équipe. Bien sûr, je sais que c’est autant mon équipe que la leur. Mais je le répète, la pression qu’ils ont pour jouer et être excellents est un peu différente de la mienne. Et, encore une fois, j’ai toujours été honnête à ce sujet et leur manière de gérer ça est remarquable. C’est donc légèrement différent. Ce sont des superstars et je suis là pour les soutenir ».

Et là encore, cette modestie ne passe pas aux Celtics. « Jrue est un exemple d’excellence », conclut Jaylrn Brown lorsqu’on l’interroge sur cette première saison ensemble. « Depuis qu’il est ici, son rôle est différent de ce qu’il était ces dernières années à Milwaukee, et il a su s’adapter. Il n’y a pas beaucoup de gars qui peuvent faire ça, être polyvalents, jouer différents rôles et différents styles tout en ayant un impact sur le jeu. C’est un joueur d’exception, une personne d’exception, un coéquipier hors pair. »