Vers un salary cap à 200 millions de dollars en 2028 ?

Le nouveau contrat passé entre la NBA et les diffuseurs, qui devrait être validé prochainement et prendra effet à partir de 2025/26, va permettre à la ligue de toucher plus de 7 milliards de dollars par saison. C’est 2,5 fois plus que lors du précédent contrat, signé en 2014, qui pesait 24 milliards de dollars sur neuf ans.

Et comme à l’époque, cette augmentation des revenus de la NBA va avoir des conséquences sur les salaires. Notre confrère Keith Smith, spécialiste de ces questions de salary cap, a sorti la calculatrice.

Il annonce ainsi que, avec les 10% d’augmentation annuels (le maximum possible), la masse salariale autorisée pour les franchises atteindra les 200 millions de dollars pour la saison 2028/2029 (136 cette saison). Ainsi, le salaire maximum, qui ne peut pas dépasser 35% du salary cap, atteindra alors 72 millions de moyenne par an !

Le contrat max sera donc à 419 millions sur cinq saisons (avec les bonus). Par conséquent, si un joueur signe pour cette durée, alors pour la dernière année de son contrat, il pourra toucher 95 millions de billet verts !

Éviter le précédent de 2016

Des chiffres qu’il faudra évidemment vérifier lors des prochaines années, mais qui confirme l’augmentation importante et régulière du salary cap année après année. La limite des 10% autorisés évite ainsi une véritable explosion soudaine.

En effet, s’il suivait l’inflation des droits télé, alors le salary cap pour la saison 2025/26 – la première année avec le nouveau contrat télé – serait déjà à 200 millions de dollars. Soit 45% d’augmentation, par rapport à celui de 2024/25.

Avec une augmentation progressive et régulée, on ne répète pas la situation de 2016. L’ancien contrat TV fut signé en 2014 et a commencé deux années plus tard. Résultat, le salary cap a profité de cette arrivée massive de dollars et a augmenté de 35% en un an ! On est passé de 63 millions de dollars autorisé en 2015 à pas moins de 83 l’été suivant…

Résultat : les équipes ont dépensé énormément et pas toujours de manière intéressante. Les (très) mauvais contrats ont été nombreux cet été là. Petit rappel avec cette liste non exhaustive.

Chandler Parsons à Memphis : 95 millions sur quatre ans

Nicolas Batum à Charlotte : 120 millions sur cinq ans

Allen Crabbe à Portland : 75 millions sur quatre ans

Evan Turner à Portland : 75 millions sur quatre ans

Kent Bazemore à Atlanta : 70 millions sur quatre ans

Luol Deng aux Lakers : 72 millions sur quatre ans

Timofey Mozgov aux Lakers : 64 millions sur quatre ans

Ian Mahinmi à Washington : 64 millions sur quatre ans

LEXIQUE

– Salary cap : c’est la masse salariale définie par la NBA. Les franchises NBA ont la possibilité de la dépasser lorsqu’elles prolongent leurs propres joueurs ou via des « exceptions ».