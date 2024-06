JJ Redick a officiellement rencontré les dirigeants des Lakers

Dan Hurley ayant refusé le poste, les Lakers sont toujours en quête du successeur de Darvin Ham sur leur banc.

Et comme annoncé par ESPN ces derniers jours, c’est samedi que JJ Redick a rencontré les dirigeants de Los Angeles pour la première fois. Jusqu’à présent, l’ancien shooteur de Duke et des Clippers avait simplement eu des contacts avec Rob Pelinka, le vice-président des opérations basket et GM des Lakers.

Les choses s’intensifient donc pour JJ Redick, qui devient le troisième homme à rencontrer la direction des « Purple & Gold », après Dan Hurley donc, mais également James Borrego, également en course pour le poste des Cavaliers.

Dans l’idéal, les Lakers aimeraient ainsi logiquement avoir leur coach en place pour la Draft, le 26 juin, afin que le futur « head coach » soit impliqué dans le choix concernant le 17e choix du club.

Si JJ Redick a réussi son entretien, les choses pourraient donc se décanter rapidement. Si la propriétaire Jeanie Buss et les autres décideurs ne sont par contre pas convaincus, le club pourrait alors choisir de rencontrer d’autres candidats, comme les assistants Sam Cassell (Boston), David Adelman (Denver) et Micah Nori (Minnesota).