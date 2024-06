James Borrego et les Cavaliers vont se rencontrer ce mardi

Qui sera le prochain entraineur des Cavs ? Sorti en demi-finale de conférence lors des playoffs, la franchise avait décidé de pousser dehors JB Bickerstaff et s’était donné jusqu’à la Draft (26 juin) pour trouver un remplaçant.

Ainsi, de nombreux noms ont émergé comme celui de Micah Nori, assistant aux Wolves, David Adelman, qui épaule Mike Malone aux Nuggets, Terry Stotts, Kenny Atkinson ou encore James Borrego.

Ce dernier devrait même rencontrer une deuxième fois le « front office » des Cavaliers ce mardi pour discuter du poste vacant, selon ESPN. Sa candidature semble ainsi avoir le vent en poupe du côté de l’Ohio.

Finaliste aux Cavaliers et aux Lakers ?

James Borrego, actuellement assistant aux Pelicans, a gagné deux bagues (2005 et 2007) comme assistant de Gregg Popovich aux Spurs. Il a toutefois déjà une expérience en tant qu’entraineur principal puisqu’il dirigeait les Hornets entre 2018 et 2022, mais la franchise était alors en reconstruction et il n’a jamais pu participer aux playoffs avec LaMelo Ball et compagnie. Avant d’être viré car il n’était pas assez respecté par le jeune vestiaire.

Mais l’ancien entraineur de Charlotte devra faire face à la concurrence de Kenny Atkinson, qui s’apprête lui aussi à passer un entretien avec les Cavaliers dans la semaine.

James Borrego reste également une option très sérieuse pour le poste aux Lakers. Il est d’ailleurs le seul candidat connu à avoir passé plusieurs entretiens avec Los Angeles, hormis Dan Hurley qui vient tout juste de décliner l’offre.