Dan Hurley refuse l’offre des Lakers et reste à UConn !

Sa décision était prévue pour aujourd’hui et ESPN annonce que Dan Hurley a finalement refusé de devenir le nouveau coach des Lakers ! Ces derniers lui ont pourtant proposé pas moins de 70 millions de dollars sur six ans (!), ce qui aurait fait de lui l’un des six entraîneurs les mieux rémunérés de la ligue, dès sa première expérience en NBA !

Sauf que le technicien de 51 ans a préféré continuer son aventure à UConn, afin de viser un triplé rarissime dans un an (seul John Wooden y est parvenu avec UCLA, dans les années 1960–70…), et ESPN ajoute que l’université de Connecticut entend déjà revaloriser son salaire, après l’avoir prolongé pour six ans et 33 millions de dollars en 2023.

Comme Mike Krzyzewski il y a vingt ans, un autre grand coach universitaire décline donc l’offre de Los Angeles et les dirigeants californiens doivent désormais se concentrer sur une autre piste pour succéder à Darvin Ham.

Récemment, JJ Redick et James Borrego étaient évoqués pour devenir le nouvel entraîneur de LeBron James, Anthony Davis et consorts. Dans l’idéal, les « Purple & Gold » aimeraient recruter quelqu’un d’ici la Draft de fin juin…