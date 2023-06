NCAA | Après le titre de UConn, Dan Hurley décroche le jackpot

Le classement des coachs les mieux payés du pays en NCAA va accueillir un nouveau membre prochainement. Deux mois et demi après le titre national de UConn, le cinquième de l’histoire du programme, le coach Dan Hurley se voit effectivement récompensé d’une très lucrative prolongation de contrat.

Selon ESPN, ce nouveau contrat de six saisons garantira, au minimum, 33 millions de dollars au technicien en chef des Huskies. Différentes primes liées à des performances sportives et scolaires pourraient même faire encore grimper le total. Désormais sous contrat avec UConn jusqu’en 2029, Dan Hurley touche ainsi un jackpot mérité, et s’installe durablement à la tête du programme quintuple champion.

UConn vise le doublé

Arrivé sur le campus de Storrs en 2018, le fils du mythique Bob Hurley tourne quasiment à 66% de victoires en cinq saisons avec les Huskies (104v-55d), et il a ramené le programme sur le devant de la scène. Unanimement réputé pour ses qualités de bâtisseur d’une culture partout où il est passé, il avait déjà réussi ses passages à Wagner (38 victoires et 23 défaites entre 2010 et 2012), puis Rhode Island (113-82 entre 2012 et 2018).

La saison prochaine, il aura pour mission de réaliser le doublé. Malgré les départs de Andre Jackson Jr, Jordan Hawkins et Adama Sanogo vers la Draft, l’escouade du Connecticut présente toujours un bel effectif, et comptera parmi les poids lourds de la saison régulière dans le championnat universitaire.