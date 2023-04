Connecticut remporte son cinquième titre NCAA !

La finale de 2022 entre North Carolina et Kansas avait offert un match haletant au finish épique, puisque les Jayhawks avaient comblé un retard de 15 points en seconde mi-temps pour remporter le titre au bout de l’effort.

Un an plus tard, nous avons eu le droit à une antithèse de cette finale pendant une demi-heure… avant de croire au même scénario que l’an passé. Car durant toute la première mi-temps et les dix premières minutes de la seconde, ce fut à un match quasiment à sens unique ou presque auquel nous avons assisté.

Face à une équipe de San Diego State complètement éteinte et absente en attaque, à l’image de cet horrible 29% aux tirs en première période (9 pertes de balle pour… 2 passes), Connecticut s’est effectivement dans un premier temps baladé, s’offrant notamment jusqu’à 15 points d’avance avant de rejoindre les vestiaires à +12 (36-24). Un écart qui montait même à +16 quelques minutes après le début de la seconde mi-temps, alors que les carottes semblaient cuites pour de bon…

Mais la « folie de mars » fait toujours son effet à un moment ou un autre, et c’est alors que les Aztecs, à une petite douzaine de minutes de la fin, se sont furieusement réveillés, trouvant enfin de la sérénité en défense et de l’adresse en attaque, sous l’impulsion notamment de Lamont Butler (13 points, 4 rebonds et 2 passes) pour recoller à -5 à cinq minutes de la fin (60-55) !

Une réaction de champions

Le « momentum » des Californiens fut cependant de courte durée, car la troupe de Dan Hurley, par l’intermédiaire de Jordan Hawkins (16 points à 5/9 aux tirs) et surtout d’un immense Tristen Newton (19 points, 10 rebonds, 4 rebonds et 2 passes), n’a aucune peine à éteindre l’incendie dans le « money-time » pour faire à nouveau grimper confortablement son avance, et finalement s’imposer de 17 points, le plus gros écart du match (76-59) !

Très largement favoris sur le papier en amont de la rencontre, les Huskies, comme lors de leurs cinq précédentes sorties (écart moyen de 20.6 points), ont ainsi une nouvelle fois dominé leur sujet, non sans une petite turbulence en fin de partie, ponctuant avec un titre national un parcours que l’on retiendra assurément comme l’un des plus dominants de l’histoire en « March Madness ». C’est d’ailleurs la première fois de l’histoire qu’une équipe remporte ses six matchs dans le tournoi avec 13 points d’écart ou plus à chaque fois !

Ces Huskies étaient tout simplement au-dessus du lot dans cette édition 2023, et leur titre, le cinquième en autant de finales, est donc amplement mérité.

Côté Aztecs, il y aura forcément beaucoup d’amertume ces prochaines heures, mais cette défaite sur la plus haute marche ne doit pas faire oublier leur magnifique parcours dans cette « March Madness », dont ils peuvent être fiers.

À dans sept mois, NCAA !