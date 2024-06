Dan Hurley entraînera-t-il les Lakers ? Décision attendue ce lundi…

Dan Hurley deviendra-t-il le nouvel entraîneur des Lakers ? À en croire ESPN, on va rapidement le savoir puisque sa décision est attendue dans la journée. L’intéressé a précisé que la franchise californienne lui a soumis une offre de contrat et une vision du projet toutes deux « convaincantes » et il ne lui reste plus qu’à accepter ou refuser la proposition des « Purple & Gold »…

Problème : le technicien de 51 ans reste lié à l’université de Connecticut sur le long terme (il avait re-signé en 2023 pour six ans, et 33 millions de dollars…). Pour l’attirer dans leurs filets, les dirigeants de Los Angeles ont donc dû sortir le grand jeu, avec une offre longue durée, financièrement alléchante… On parle d’une offre à neuf chiffres : 100 millions de dollars !

Dan Hurley en pleine réflexion…

Double champion NCAA en titre, Dan Hurley s’est dit « extrêmement impressionné » après sa rencontre avec Rob Pelinka et Jeanie Buss, respectivement vice-président/GM et propriétaire des Lakers. Suffisant pour laisser tomber le programme de UConn, qu’il a lui-même mené au sommet du basket universitaire et qu’il pourrait guider jusqu’à un troisième titre consécutif ?

Notamment en concurrence avec JJ Redick et James Borrego, le patron de la fac de Connecticut est la piste surprise des « Purple & Gold » pour leur poste de coach, vacant depuis l’éviction de Darvin Ham. Son nom n’était jamais sorti dans les rumeurs, mais les contacts étaient établis depuis le début et l’intéressé a prévenu en personne ses joueurs qu’il était dans le viseur de l’équipe californienne.

Par ailleurs, LeBron James apprécie la philosophie de jeu de Dan Hurley et il se murmure que la direction de Los Angeles aurait particulièrement insisté sur l’idée de développer des jeunes talents sur le long terme. À commencer par Austin Reaves et Rui Hachimura, mais aussi possiblement Bronny James…