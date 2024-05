Darvin Ham viré par les Lakers !

On le savait sur la sellette et ESPN puis The Athletic ont officialisé dans la soirée l’éviction de Darvin Ham du banc des Lakers, à deux ans de la fin de son contrat (cinq millions de dollars par saison).

Deux ans après son arrivée en Californie, le technicien de 50 ans quitte ses fonctions avec le trophée de l’In-Season Tournament en poche, ainsi que deux qualifications en playoffs (obtenues via play-in) et un bilan de 90 victoires pour 74 défaites en saison régulière. Sous ses ordres, Los Angeles aura disputé une finale de conférence en 2023 et un premier tour cette année, s’inclinant à chaque fois contre les Nuggets.

À la tête des Lakers, on pensait l’équipe en mesure de rivaliser pour le titre, et on a sans doute également considéré que les rotations fluctuantes et les schémas tactiques peu clairs de Darvin Ham, couplés à son manque d’adaptation, ont tiré l’effectif vers le bas. L’entraîneur ne manquant pas de s’attirer les critiques d’Anthony Davis après le Game 2 contre Denver, quand LA « ne savait pas quoi faire des deux côtés du terrain ».

Pour le remplacer, The Athletic évoque déjà les noms de Mike Budenholzer, Kenny Atkinson, JJ Redick et Tyronn Lue. L’objectif restant, bien sûr, d’offrir à LeBron James une dernière opportunité de remporter le titre.