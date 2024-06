Dan Hurley rencontre les Lakers

Vu l’enthousiasme de LeBron James en avril dernier à propos de sa philosophie de jeu, on ne voit pas ce qui pourrait empêcher Dan Hurley de devenir le prochain coach des Lakers. L’entraîneur de UConn a confirmé à ses joueurs qu’il était en contact avec les dirigeants de Los Angeles, et il a pris l’avion pour la Californie pour rencontrer le vice-président Rob Pelinka et la propriétaire Jeanie Buss ce vendredi.

Selon ESPN, les deux parties ont déjà discuté de la durée et du montant du contrat, et l’ambition des Lakers est sans doute d’imiter les Celtics avec Brad Stevens en 2013. À l’époque, ce dernier avait quitté la fac de Butler pour Boston avec un contrat sur six ans. Au regard du passé et de la réputation des Lakers, on peut s’attendre à un contrat historique, dans la durée et le montant. C’est le seul moyen de convaincre Dan Hurley de quitter Connecticut, alors qu’il peut y réaliser un exploit historique : remporter un troisième titre NCAA d’affilée.

Un coach formateur et inventif

Toujours selon ESPN, la piste Hurley éclipse les autres, et notamment celle qui menait à James Borrego, seul entraîneur à avoir déjà rencontré deux fois la direction, ou JJ Redick. Elles ne sont toutefois pas enterrées car Dan Hurley est très attaché à UConn et son travail de formateur.

Justement, la direction des Lakers aurait particulièrement insisté sur l’idée de développer des jeunes talents sur le long terme, à commencer par Austin Reaves et Rui Hachimura dans l’effectif actuel, et bien sûr possiblement Bronny James, qui pourrait énormément profiter de l’arrivée du meilleur entraîneur universitaire.