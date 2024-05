La nouvelle a eu de quoi surprendre, mais Cleveland a fait le choix de se séparer de JB Bickerstaff après plus de quatre ans de bons et loyaux services. Arrivé en pompier pour remplacer John Beilein au cours d’une saison 2019-2020 chaotique sur bien des points, le technicien a fait passer la franchise de l’Ohio de la dernière place de la conférence à deux Top 4 ces deux dernières saisons, avec une élimination au premier tour puis en demi-finale de conférence face à Boston la semaine dernière.

Au moment de dresser le bilan, et donc d’évoquer la fin de l’aventure avec JB Bickerstaff, le président des opérations basket des Cavs, Koby Altman, n’a d’ailleurs pas eu grand chose à reprocher à son ancien collaborateur. Le front office a simplement estimé qu’il était temps qu’une « nouvelle voix » porte le projet et l’accompagne pour franchir cette fameuse dernière marche censée mener la franchise vers les sommets.

« Quelqu’un avec une nouvelle approche, quelqu’un avec une voix différente, un regard neuf pour nous aider à aller de l’avant. Nous avons accompli beaucoup de choses ces dernières années, en décrochant une demi-finale de conférence, et nous ne voulons pas nous reposer sur nos lauriers. Nous pensons que nous n’en sommes plus très loin », a déclaré Koby Altman.

Le premier chantier de l’intersaison

Au sein de ce projet, Koby Altman a déjà les bases avec un noyau dur composé du quatuor Garland-Mitchell-Mobley-Allen qu’il espère voir continuer à progresser, prenant en exemple les parcours des Bucks de Giannis Antetokounmpo ou des Nuggets du duo Murray-Jokic, à qui il avait également fallu un certain temps avant d’arriver à maturité. Outre la prolongation de Donovan Mitchell, qui peut signer un contrat de 200 millions de dollars sur quatre ans cet été, le recrutement du nouveau coach sera donc le chantier principal de l’intersaison.

« Je ne vois pas de changements majeurs. Il y a plus de données qui montrent que ce système fonctionne plutôt que l’inverse. On ne peut pas gagner 99 matchs en deux saisons régulières, arriver en demi-finale de conférence et se dire que ça ne marche pas. Nous ne sommes qu’à la deuxième année de ce noyau dur. J’ai beaucoup d’enthousiasme pour l’avenir de ce groupe et je crois en lui », a ainsi ajouté Koby Altman.

Les premiers noms commencent déjà à fleurir dans la rubrique rumeurs, au regard des potentiels candidats disponibles comme peuvent l’être un Frank Vogel, remercié par Phoenix, Johnnie Bryant, bras droit de Tom Thibodeau, ou encore Kenny Atkinson ou James Borrego, anciens coachs principaux redevenus assistants, respectivement à Golden State et New Orleans. La direction des Cavs s’est donnée jusqu’au 26 juin, date de la prochaine draft, pour trouver le successeur de JB Bickerstaff.

« Il faut absolument trouver le bon leader. Il y a de la pression dans tout ce que nous faisons, donc je comprends l’importance de ce sujet. JB n’a rien fait de catégoriquement mauvais. Cela étant dit, on doit maintenant régler ça », a conclu Koby Altman.