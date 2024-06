En pleine évolution, les Pelicans s’intéressent à Jarrett Allen

Est-ce que les Cavaliers vont conserver intact leur noyau All-Star avec Donovan Mitchell, Jarrett Allen et Darius Garland ? Les rumeurs disent tout et son contraire depuis l’élimination face aux Celtics, et dans l’immédiat, il faut déjà trouver un entraîneur. Ce qui est certain, c’est que les trois All-Stars intéressent du monde, et que des franchises surveillent ce qu’il s’y passe.

À commencer par les Pelicans qui seraient visiblement intéressés par Jarrett Allen, alors même qu’on avait déjà évoqué leur intérêt pour Darius Garland. Selon le Times-Picayune, ils auraient déjà essayé de le récupérer. En vain. Nos confrères rappellent que les Pelicans ont perdu plusieurs dirigeants et plusieurs assistants, et que la direction souhaite partir sur une autre voie. Jonas Valanciunas ne sera pas prolongé, et l’idée est de le remplacer par un intérieur athlétique, plus jeune, et capable de protéger le cercle. Ce qu’est Jarrett Allen.

Sauf que ce même Allen n’est pas free agent, et il faudra donc monter un échange pour éventuellement le récupérer. Seuls trois joueurs seraient intouchables aux Pelicans : Zion Williamson, Herb Jones et Trey Murphy III. Et nos confrères rapportent aussi que les Pelicans ne sont pas enclins à offrir une prolongation au salaire maximum à Brandon Ingram. Ce qui peut ouvrir la porte à un départ. Ou un échange…

Jarrett Allen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BRK 72 20 58.9 33.3 77.6 2.0 3.4 5.4 0.7 2.0 0.4 1.1 1.2 8.2 2018-19 BRK 80 26 59.0 13.3 70.9 2.4 6.0 8.4 1.4 2.3 0.5 1.3 1.5 10.9 2019-20 BRK 70 27 64.9 0.0 63.3 3.1 6.5 9.6 1.6 2.3 0.6 1.1 1.3 11.1 2020-21 * All Teams 63 30 61.8 31.6 70.3 3.1 6.9 10.0 1.7 1.5 0.5 1.6 1.4 12.8 2020-21 * CLE 51 30 60.9 31.6 69.0 3.1 6.8 9.9 1.7 1.5 0.5 1.5 1.4 13.2 2020-21 * BRK 12 27 67.7 0.0 75.4 3.2 7.3 10.4 1.7 1.8 0.6 1.8 1.6 11.2 2021-22 CLE 56 32 67.7 10.0 70.8 3.4 7.3 10.8 1.6 1.7 0.8 1.7 1.3 16.1 2022-23 CLE 68 33 64.4 10.0 73.3 3.3 6.5 9.8 1.7 2.3 0.8 1.4 1.2 14.3 2023-24 CLE 77 32 63.4 0.0 74.2 3.2 7.4 10.5 2.7 1.9 0.7 1.6 1.1 16.5 Total 486 28 63.0 17.1 71.1 2.9 6.3 9.1 1.6 2.0 0.6 1.4 1.3 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.