Les Celtics continuent de jouer la montre pour Kristaps Porzingis

Le Game 4 a rapidement éclipsé l’équation Kristaps Porzingis, victime d’une déchirure du rétinaculum médial mais paradoxalement apte et présent sur le banc… où il est resté durant l’intégralité du match. L’espoir de le revoir pour le Game 5 est toujours là, même si l’entraînement de veille de match n’a pas vraiment dissipé les doutes quant à un éventuel retour, ce soir ou même plus tard si la série venait à se prolonger.

Au contraire, sur les images de l’entraînement, l’intérieur letton semble très limité dans sa liberté de mouvement, avec la même protection recouvrant intégralement sa jambe droite. Peu d’impulsion, pas de course, KP est resté sur un entraînement très léger, faisant plus acte de présence qu’autre chose. Avant l’entraînement, Joe Mazzulla a tenté de jouer la montre, assurant qu’il devait encore parler à son joueur afin de se faire une idée plus précise, et convaincu que l’intérieur faisait son maximum pour être de la partie ce lundi soir. L’intéressé a pour sa part préféré éviter la case « médias ».

Interrogé sur le sujet, Payton Pritchard a affiché le même discours de façade, sur la volonté de l’intérieur de revenir au plus vite.

« Il veut clairement jouer. C’est un gros compétiteur. Je sais qu’il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour revenir et remettre son maillot », a déclaré le meneur. « C’est un joueur incroyable, quelqu’un qui compte beaucoup pour nous et qui nous donne de gros relais. Le fait qu’il soit là, sur le plan humain, c’est énorme pour nous. On a de la chance de l’avoir ».

Xavier Tillman met les pieds dans le plat

Même son de cloche pour Jrue Holiday, qui attend que la situation se décante sans vraiment pouvoir en dire plus. « Il nous manque beaucoup. C’est l’un des trois meilleurs joueurs de notre équipe. Il apporte du scoring, de la défense près du cercle, du contre…C’est super de jouer avec lui, et on aimerait qu’il soit avec nous ».

Son back-up au poste 5 Xavier Tillman a pris moins de précaution, glissant pour sa part qu’il voyait bien que Kristaps Porzingis n’était pas vraiment à l’aise dans ses déplacements, et surtout que le risque d’aggravation de sa blessure était bien présent s’il venait à rejouer, même pour une situation courte et « spécifique » comme l’avait laissé entendre Joe Mazzulla avant le Game 4.

« Je ne sais pas, quand on est à l’entraînement, ce genre de choses, il fait certains trucs, mais on peut toujours voir qu’il est très mal à l’aise, donc on ne veut pas le mettre dans une situation où il pourrait vraiment se faire mal« , a-t-il glissé.

En l’état actuel, le retour sur le terrain de Kristaps Porzingis, dont le statut était toujours listé comme « incertain » hier, relèverait plus du miracle qu’autre chose, même si tout resterait possible à en lire les déclarations de son camp.

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.9 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.3 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.4 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.7 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.7 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.7 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 30 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 2.0 20.1 Total 459 31 45.9 36.1 83.1 1.7 6.1 7.9 1.8 3.0 0.7 1.7 1.8 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.