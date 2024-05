Les Cavaliers se séparent de JB Bickerstaff !

Les Lakers ne sont plus les seuls à chercher un coach puisque ESPN annonce que les Cavaliers ont décidé de se séparer de JB Bickerstaff. C’était dans l’air du temps, même si le technicien n’a pas grand chose à se reprocher dans la défaite face aux Celtics puisqu’il a terminé la série sans deux All-Stars, Jarrett Allen et Donovan Mitchell.

Mais l’intéressé se savait sur la sellette depuis plusieurs mois, et déjà en début de saison, la direction avait envisagé de s’en séparer. Pourtant, son bilan récent est bon avec 99 victoires sur les deux dernières saisons, et une progression constante depuis son arrivée : de 13e de la conférence Est en 2021 à 4e en 2024. C’est sous sa coupe que la franchise a gagné sa première série de playoffs sans LeBron James depuis… 1998 !

Kenny Atkinson dans le viseur

Selon ESPN, la direction veut accélérer cette progression et viser beaucoup plus haut, et elle estime que Bickerstaff n’est plus l’homme de la situation. Le président Koby Altman et le GM Mike Gansey vont coucher sur papier leur « short list » afin d’entamer les entretiens. Nos confrères avancent un premier nom : Kenny Atkinson, assistant de Steve Kerr et bientôt de Vincent Collet. Il a déjà eu sous ses ordres Jarrett Allen et Caris LeVert du côté des Nets. The Athletic ajoute celui de James Borrego, ancien coach des Hornets et assistant aux Pelicans cette saison.

Les dirigeants avaient déjà du pain sur la planche puisqu’il faudra régler le cas Mitchell, qui a la possibilité d’être free agent dans un an, et dont la présence inciterait Darius Garland à aller voir ailleurs.