Kenny Atkinson intègre le staff de Vincent Collet chez les Bleus

La FFBB avait promis un peu de changement dans le staff de l’Equipe de France, après l’échec de la dernière Coupe du monde. Et ce changement s’appelle Kenny Atkinson, l’actuel bras droit de Steve Kerr à Golden State.

Ancien joueur à Montpellier, Golbey-Epinal ou encore à l’Hermine de Nantes, Kenny Atkinson a appris les ficelles du métier d’entraîneur dans l’Hexagone, au Paris Basket Racing entre 2004 et 2006. Le plus francophile des entraîneurs américains avait d’ailleurs plusieurs fois déclaré son intérêt pour une place d’assistant chez les Bleus.

« Non, non, non ! Vous avez le meilleur sélectionneur possible en ce moment [en Vincent Collet] » nous répondait-il déjà en 2017 sur la possibilité de prendre la tête de l’Equipe de France. « Il y a trop de bons entraîneurs en France… Il y a trop de bons entraîneurs qui le mériteraient plus que moi. J’adorerais être un assistant ou aider. Mais j’ai trop de respect pour la Fédération, pour les résultats récents dans les compétitions internationales. Je suis un grand fan du basket français. Et il devrait obtenir plus de respect car c’est incroyable de voir le nombre de bons joueurs et de bons coachs qu’il a produit. Les gens qui sont dans le basket le savent, mais le grand public l’ignore. »

L’ancien « head coach » des Nets, qui a également été l’assistant de Mike D’Antoni aux Knicks, puis de Mike Budenholzer aux Hawks, va prendre la place de Laurent Foirest dans le staff de Vincent Collet.

La FFBB annonce par ailleurs que Yann Barbitch, directeur Sportif depuis 2014 puis General Manager adjoint depuis 2021, a décidé de quitter ses fonctions pour se concentrer à d’autres projets professionnels. Il est remplacé par Frédéric Sarre, une figure importante du coaching en France, champion de France avec Pau Orthez en 2003.