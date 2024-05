Les Lakers autorisés à rencontrer plusieurs assistants renommés

On le sait, c’est cette semaine que les Lakers ont débuté leurs entretiens pour trouver un nouvel entraîneur et ESPN indique ce mercredi qu’ils ont été autorisés à rencontrer plusieurs assistants qui figurent sur leurs tablettes.

Ainsi, les dirigeants de Los Angeles vont d’abord pouvoir s’entretenir avec cinq assistants pour le moins réputés : Sam Cassell des Celtics, David Adelman des Nuggets, Chris Quinn du Heat, Micah Nori des Wolves et James Borrego des Pelicans.

Ce ne seront évidemment pas les seuls candidats que rencontreront les Lakers pour leur poste de « head coach », puisque les noms de Kenny Atkinson (Warriors) et Sean Sweeney (Mavericks) ont également été avancés ces derniers jours par les « insiders ». Sans oublier celui de l’analyste JJ Redick (ESPN), qui ne cesse de revenir avec insistance dans les médias malgré son inexpérience dans le coaching.

Cela confirme en tout cas que Rob Pelinka, le GM et vice-président des « Purple & Gold », entend d’abord se concentrer sur des assistants déjà en poste, et pas n’importe lesquels, car ils baignent tous dans un environnement où la réussite est au plus haut en ce moment.

Ensuite, il s’attaquera sans doute à des anciens entraîneurs actuellement libres. Ce qui se murmure en coulisses, c’est que son choix final se portera sur un « acharné de travail » pour succéder à Darvin Ham. Mais qui ?