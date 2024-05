Les Lakers débutent les entretiens pour trouver leur futur coach

Qui sera le prochain entraîneur des Lakers ? Depuis l’éviction de Darvin Ham il y a dix jours, les rumeurs vont bon train et ESPN nous apprend que la franchise californienne va passer la seconde, en démarrant cette semaine ses entretiens afin de trouver un heureux élu.

En l’état, Rob Pelinka, GM et vice-président des « Purple & Gold », compte se concentrer sur des assistants déjà en poste –pour lesquels il faudra soumettre une demande d’entretien au préalable– et des anciens « head coaches » aujourd’hui libres mais qu’il ne connaît pas suffisamment bien. En revanche, le choix final se portera sur un acharné de travail.

Sept candidats en ballotage

Parmi les premiers noms évoqués pour prendre la suite de Darvin Ham, on retrouve en tout cas James Borrego (assistant des Pelicans) mais également Chris Quinn (assistant du Heat), et surtout JJ Redick (analyste pour ESPN).

Trois candidats que l’on pourrait voir rivaliser avec Kenny Atkinson (assistant des Warriors et de la France), Micah Nori (assistant des Wolves), Sean Sweeney (assistant des Mavericks) et David Adelman (assistant des Nuggets), comme indiqué récemment par The Athletic.

Les pistes menant à Mike Budenholzer et Jason Kidd sont, elles, court-circuitées depuis leurs signature et re-signature respectives à Phoenix et Dallas. On peut sans doute en dire autant de celle menant à Tyronn Lue, en passe d’être prolongé par les Clippers.