Qui sera le dernier coach de la carrière de LeBron James ? C’est peut-être la question que se pose la direction des Lakers, qui ont choisi de se séparer de Darvin Ham après deux éliminations d’affilée face aux Nuggets en playoffs.

Parmi les formations qui ont limogé leur entraîneur, les Lakers sont les seuls à être encore de phase de recherche, et on sait déjà que le successeur de Darvin Ham ne sera pas Mike Budenholzer, engagé par les Suns.

C’était le plus gros CV parmi les coaches sans emploi, et la direction doit donc prendre des risques. ESPN annonce ainsi que James Borrego fait partie de la liste des techniciens ciblés. « Borrego a réalisé un bon parcours comme coach aux Hornets. Il les a fait passer de 33 à 43 victoires. Evidemment, il a été auprès de Gregg Popovich pendant longtemps à San Antonio. Il sera un candidat pendant ce processus » explique Adrian Wojnarowski.

Agé de 46 ans, James Borrego a rejoint les Pelicans la saison passée, et c’est lui qui s’est occupé de créer de nouveaux systèmes pour Zion Williamson.

Selon « Woj », les Lakers vont accélérer leurs recherches, et le principal nom à surveiller est celui de JJ Redick. Il n’a aucune expérience dans le métier, mais il a déjà passé des entretiens avec les Raptors et les Hornets, et c’est un proche de LeBron James. Kenny Atkinson, nouvel adjoint de Vincent Collet, devrait passer un entretien. Micah Nori, premier assistant de Chris Finch aux Wolves, et David Adelman, premier assistant de Mike Malone aux Nuggets, font également partie des noms évoqués par The Athletic.

Quant à Tyronn Lue, il a déjà annoncé qu’il se voyait plutôt prolonger aux Clippers, tandis que Jason Kidd a de son côté été prolongé par les Mavericks.