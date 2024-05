Mike Budenholzer arrive pour cinq ans aux Suns

L’expérience Frank Vogel aura tourné court… À Phoenix, on n’a pas de temps à perdre, et c’est l’ancien coach des Lakers qui a fait les frais du fiasco de cette saison, terminée sur un « sweep » face aux Wolves.

Pour le remplacer, la direction a choisi Mike Budenholzer, double « Coach Of The Year » avec les Hawks puis les Bucks, et selon ESPN, le technicien va s’engager pour cinq ans avec un salaire à huit chiffres. Ce qui signifie qu’il touchera au moins 10 millions de dollars par an. C’est la même durée que Frank Vogel, mais avec un salaire doublé.

Un enfant de l’Arizona

Pour Mike Budenholzer, champion NBA en 2021 avec les Bucks face… aux Suns, c’est un retour aux sources puisque c’est un enfant de l’Arizona, et son père était un coach réputé au niveau « high school ».

Formé aux Spurs sous la coupe de Gregg Popovich, l’ancien entraîneur de Milwaukee sera présenté ce samedi, et dès ce week-end, il partira pour Chicago afin d’assister au Draft Combine.

Coupé il y a un an par les Bucks, Mike Budenholzer était aussi sur les tablettes des Nets, qui ont de leur côté préféré miser sur Jordi Fernandez. Puisque les Suns et les Hornets ont désormais trouvé leurs coaches respectifs, seuls les Lakers et les Wizards n’ont pas encore d’entraîneurs pour la saison prochaine.