Les Nets s’expliquent sur le choix de Jordi Fernandez

« Welcome to Brooklyn Jordi Fernandez ». C’est par un premier post publié lundi sur X/Twitter que les Nets ont annoncé l’arrivée de Jordi Fernandez au poste d’entraîneur principal, pour succéder à Kevin Ollie (et Jacque Vaughn) la saison prochaine. Brooklyn a attendu l’élimination de Sacramento, où Jordi Fernandez occupait le poste d’assistant depuis deux ans, pour officialiser la nouvelle.

L’annonce a été suivie par des communiqués du coach, du propriétaire Joe Tsai et du GM Sean Marks. Ce dernier a notamment loué la diversité des expériences de Jordi Fernandez, alors que Kevin Young et Mike Budenholzer faisaient partie des finalistes. Le profil international du natif de Badalone a visiblement séduit.

« Au cours des six dernières semaines de nos recherches, il est devenu de plus en plus évident que Jordi était le meilleur entraîneur pour mener notre équipe », a notamment écrit Sean Marks. « Jordi apporte un ensemble diversifié d’expériences et de connaissances du basket acquises au cours d’une carrière d’entraîneur qui l’a mené aux quatre coins du monde. À chaque étape, Jordi a constamment démontré sa capacité à mettre en œuvre des processus solides et des systèmes créatifs conçus pour optimiser l’effectif spécifique de chaque équipe. »

Sur le banc de l’Espagne, du Nigeria, du Canada…

Au-delà de son aventure en NBA débutée en 2009, débutée à Cleveland, avec le Canton Charge en G-League, puis à Denver et enfin Sacramento, Jordi Fernandez a également fait ses armes dans le basket FIBA.

D’abord, comme assistant coach de la sélection espagnole de 2017 à 2019 puis avec le Nigeria aux côtés de Mike Brown, pour les JO de Tokyo en 2021. Mais c’est avec le Canada, en tant qu’entraîneur principal, qu’il a vraiment brillé sur la scène internationale, décrochant la médaille de bronze lors de la dernière Coupe du monde.

« Je suis vraiment reconnaissant de pouvoir diriger les Nets comme « head coach ». Ma famille et moi sommes ravis de rejoindre une organisation aussi incroyable, pouf aire partie de la vibrante communauté de Brooklyn. Je suis impatient de travailler avec ce groupe de joueurs talentueux et de faire progresser collectivement notre équipe », a pour sa part écrit le nouvel homme fort du banc de Brooklyn.

La suite devrait prochainement arriver avec la venue programmée de Steve Hetzel, potentiellement comme premier assistant de Jordi Fernandez. Le duo aura pour mission de relancer une formation qui a tourné le dos au « bling bling » du trio Irving-Harden-Durant pour entamer une reconstruction autour de jeunes éléments comme Mikal Bridges, Cam Johnson, Cam Thomas et Nic Claxton. Les Nets devront notamment progresser dans l’engagement défensif, une défaillance qu’ils ont régulièrement payé au prix fort cette saison.