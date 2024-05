Frank Vogel remercié par les Suns… et remplacé par Mike Budenholzer ?

C’était pressenti depuis quelques jours et la nouvelle vient de tomber : Frank Vogel a été viré par les Suns après seulement une année à la tête de la franchise, en remplacement de Monty Williams. Une information qui nous vient de The Athletic et ESPN.

Certes sous contrat jusqu’en 2028 (et il doit encore toucher 25 millions de dollars…), le technicien paie là l’élimination sans gloire de Phoenix dès le premier tour des playoffs : un « sweep » cinglant contre les Wolves. Le symbole de l’échec de l’association entre Devin Booker, Kevin Durant et Bradley Beal, plus souvent présents à tour de rôle à l’infirmerie que sur le parquet…

Mike Budenholzer à la rescousse ?

Pour succéder à Frank Vogel, c’est en tout cas Mike Budenholzer qui fait déjà figure de grandissime favori, comme l’a rapporté ESPN. Quoi qu’il en soit, ce successeur mystère n’aura pas d’autre choix que de faire mieux qu’une 6e place à l’Ouest (49-33) et quatre petits matchs de playoffs, soit le bilan de son prédécesseur dans l’Arizona, en 2023/24.

On imagine toutefois que l’ossature de l’effectif des Suns en 2024/25 sera globalement similaire à celle de cette saison, puisque la franchise n’a presque aucune marge de manoeuvre financièrement, à cause des salaires astronomiques du trio Booker – Durant – Beal. Mais cela ne dérange pas le propriétaire milliardaire, Mat Ishbia, qui reste confiant pour l’avenir de son équipe.