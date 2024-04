Frank Vogel déjà viré ?

Depuis cet été, et l’arrivée de Bradley Beal, on se doutait que les Suns avaient choisi une voie bancale. Leur élimination face aux Wolves, après un humiliant « sweep », confirme que la nouvelle direction s’était trompée dans les grandes largeurs. Et le pire, c’est qu’ils n’ont pas fini de traîner ce choix comme un boulet puisque Devin Booker, Kevin Durant et Bradley Beal sont sous contrat au moins jusqu’en 2026, et que leurs salaires astronomiques bloquent toute marge de manœuvre !

Mais avant de penser à la « free agency », il faut déjà pencher sur le coach et selon The Athletic, Frank Vogel ne devrait pas survivre à ce « sweep ». Nos confrères rapportent que l’ancien entraîneur des Lakers a perdu son vestiaire depuis plusieurs semaines. Au point que ses coups de gueule n’avaient plus aucun effet.

Sous contrat jusqu’en 2028 !

Difficile dans ces conditions de l’imaginer rester, même si la direction n’est pas certaine à 100% de le virer. Ce qui est sûr, c’est qu’au minimum, le staff va évoluer. Et c’était d’ailleurs prévu puisque Kevin Young, le bras droit de Frank Vogel, est parti en NCAA.

Le vrai problème, c’est le coût. Frank Vogel s’était engagé pour cinq ans avec un salaire d’environ six millions de dollars par an ! Ce qui signifie que s’il est coupé, il pourrait partir avec un chèque d’environ 25 millions de dollars. Il y a un an, le propriétaire Matt Ishbia avait déjà lâché 21 millions de dollars pour se séparer de Monty Williams.

Mais est-ce un souci quand on est milliardaire ?