Frank Vogel, nouveau coach des Suns !

Vacant depuis deux semaines, le poste d’entraîneur des Suns revient finalement à Frank Vogel, pour cinq ans et 31 millions de dollars, comme indiqué par ESPN et The Athletic.

Champion avec les Lakers en 2020 et réputé pour la qualité défensive des équipes qu’il a dirigées, notamment à Indianapolis (2010-16) et Los Angeles (2019-22), le technicien de bientôt 50 ans a donc été préféré à Doc Rivers et Kevin Young, les deux autres noms mentionnés pour succéder à Monty Williams sur le banc de Phoenix.

Un temps évoqué, et même peut-être le choix préféré du propriétaire Mat Ishbia, Nick Nurse a de son côté préféré prendre la direction des Sixers.

Selon ESPN, les Suns ont beaucoup hésité entre Frank Vogel et Kevin Young, le premier assistant de Monty Williams, et il espère d’ailleurs que ce dernier restera dans le staff de la franchise.

Après avoir passé la saison 2022/23 loin des parquets de la Grande Ligue, Frank Vogel retrouve donc un poste et le défi sera de taille, puisqu’il aura pour mission de tirer le meilleur d’un groupe mené par Kevin Durant et Devin Booker, sans oublier Chris Paul et Deandre Ayton, s’ils venaient à être conservés par les Suns.

En carrière, celui qui a également été coach du Magic (2016-18) affiche 53% de victoires en saison régulière (431-389) et 56% de victoires en playoffs (49-39).