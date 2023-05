Deandre Ayton et Chris Paul poussés vers la sortie ?

Même si les Suns ont des circonstances atténuantes au regard de leur saison mouvementée entre l’affaire Sarver, un rachat, l’arrivée d’un Kevin Durant blessé, puis l’énième blessure de Chris Paul, cette saison est un nouvel échec.

Comme l’an passé, l’équipe quitte la scène sur une fessée, et il devrait y avoir du changement cet été dans l’Arizona.

Selon ESPN, deux joueurs majeurs devraient ainsi être sacrifiés, et il s’agit de Chris Paul et de Deandre Ayton. Fragile et vieillissant, le meneur All-Star possède une année de contrat partiellement garantie, et les Suns ont jusqu’au 28 juin pour décider de le conserver ou pas pour la saison à venir.

Si Mat Ishbia décide de s’en séparer, ça lui en coûtera tout de même 15 millions de dollars ! Il peut aussi activer cette année de contrat, et le transférer plus tard, mais le salaire de CP3 (30,8 millions de dollars) et son âge seront forcément des freins à toute transaction. Comme ce fut le cas cette saison pour les Lakers avec Russell Westbrook.

Un « nouveau départ » pour Deandre Ayton ?

Quant à Deandre Ayton, sa série face aux Nuggets a confirmé qu’il était loin des meilleurs à son poste, sa relation avec Monty Williams étant aussi problématique. Blessé aux côtes, il n’a même pas joué le Game 6, et beaucoup se demandent si on le reverra sous le maillot des Suns. D’autant qu’il était resté à Phoenix malgré lui puisqu’il s’était engagé avec les Pacers, avant que les Suns ne s’alignent sur l’offre pour le conserver.

Selon ESPN, Deandre Ayton serait motivé par « un nouveau départ » et les Suns vont explorer le marché des transferts « de manière agressive« .

A priori, la piste Indiana s’est refermée puisque la franchise a prolongé Myles Turner. Mais la cote de l’ancien numéro 1 de la Draft reste correcte, et ESPN assure que plusieurs équipes devraient se positionner.

Vu le salaire du joueur (32,5 millions de dollars), les dirigeants devraient pouvoir mettre la main sur deux ou trois éléments, et ainsi combler les manques provoqués par le transfert massif de Kevin Durant. Même si ce sera très compliqué de trouver des joueurs de la qualité de Mikal Bridges et Cameron Johnson, transférés aux Nets en février.

Deandre Ayton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 71 31 58.5 0.0 74.6 3.1 7.1 10.3 1.8 2.9 0.9 1.8 0.9 16.3 2019-20 PHX 38 33 54.6 23.1 75.3 3.9 7.6 11.5 1.9 3.1 0.7 2.1 1.5 18.2 2020-21 PHX 69 31 62.6 20.0 76.9 3.3 7.2 10.5 1.4 2.8 0.6 1.5 1.2 14.5 2021-22 PHX 58 30 63.4 36.8 74.6 2.6 7.7 10.2 1.5 2.5 0.7 1.6 0.7 17.2 2022-23 PHX 67 30 58.9 29.2 76.0 2.6 7.4 10.0 1.7 2.8 0.6 1.8 0.8 18.0 Total 303 31 59.7 26.3 75.5 3.0 7.4 10.4 1.6 2.8 0.7 1.7 1.0 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.