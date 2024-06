Les Suns hésitent entre trois coaches pour prendre la suite de Monty Williams

Ils étaient quatre, et ils ne sont plus que trois. Puisque Nick Nurse a préféré rejoindre les Sixers, les dirigeants des Suns vont entamer leur dernière phase de recherche d’un coach avec trois noms. Selon Arizona Sports, il s’agit de Doc Rivers, Frank Vogel et de Kevin Young.

Malgré son bilan très moyen en playoffs depuis plusieurs années et cette incapacité à être « clutch », Doc Rivers conserve une belle cote en NBA, et peut-être que sa relation avec Chris Paul rassure le nouveau propriétaire. Pour Frank Vogel, c’est une demi-surprise puisque son nom a très peu circulé depuis son renvoi des Lakers.

Champion NBA en 2020, il a prouvé qu’il savait gérer des superstars et mener une grosse cylindrée au titre. Avant ce passage aux Lakers, il avait entraîné les Pacers pendant six ans, puis le Magic pendant deux saisons. Comme Nick Nurse, il était sur les tablettes des Sixers pour remplacer Doc Rivers.

Enfin, il y a Kevin Young, le bras droit de Monty Williams. Le quotidien rappelle qu’il est le choix préféré de Devin Booker, et qu’il est très proche des joueurs.