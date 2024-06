Nick Nurse est le nouveau coach des Sixers !

Les rumeurs du week-end avaient vu juste ! Egalement sur les tablettes des Suns, Nick Nurse a finalement donné son accord pour rejoindre les Sixers, et ESPN annonce que l’ancien coach de Toronto succède à Doc Rivers.

A Philadelphie, Nick Nurse va donc retrouver Daryl Morey, qu’il a connu aux Rockets lorsqu’il s’occupait de leur équipe de G-League, et sans doute qu’il a déjà côtoyé James Harden. Sauf que ce n’est pas certain que Harden soit encore dans l’effectif à la rentrée puisqu’il se murmure qu’il pourrait faire jouer sa clause libératoire pour revenir à… Houston.

On n’en est pas encore là, et Nick Nurse va donc connaître sa deuxième franchise après cinq années passées comme « head coach » sur le banc de Toronto. Son bilan : trois qualifications en playoffs, et surtout un titre NBA en 2019, l’année de sa prise de fonctions ! Cette année-là, les Raptors avaient d’ailleurs éliminé les Sixers sur un panier miraculeux de Kawhi Leonard.

Après cette nomination, trois équipes sont encore à la recherche d’un entraîneur : les Pistons, les Suns et… les Raptors.