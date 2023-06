Désormais coach des Sixers, Nick Nurse fait du pied à James Harden

Nick Nurse n’aura pas attendu longtemps pour saisir l’occasion d’interpeller médiatiquement James Harden afin de l’inviter à prolonger l’aventure à Philadelphie. Lors de sa conférence de presse de présentation, le successeur de Doc Rivers sur le banc des Sixers a mis en avant l’argument numéro 1 pour le retenir : la bataille pour le titre.

« J’imagine que la gagne, ça doit être ça l’argument, non ? », a-t-il réagi. « Peut-on être suffisamment bon avec lui pour aller au bout ? Ça doit être son objectif. Et si c’est le cas, alors il devrait rester ici et jouer avec nous, parce que je pense qu’il y a une possibilité d’y arriver ».

Du passé, faisons table rase

Pour l’heure, James Harden a son avenir entre ses mains, avec une dernière année de contrat en « player option » pour 2023/24 à 35.6 millions de dollars. Quant à Nick Nurse, il évacue l’aspect historique, les confrontations parfois tendues entre ses Raptors et les Sixers, ainsi que les fantômes de Julius Erving et Allen Iverson.

« Je ne vibre pas grâce au passé. Pour moi, lorsque nous aurons l’occasion de commencer et de creuser un peu, nous nous concentrerons uniquement sur ce que nous essayons de faire à l’avenir. Le passé n’a pas d’importance. La saison prochaine, tout ce qui s’est passé au cours des dernières années ne comptera pas », a-t-il ajouté.

Dans l’élaboration de son plan pour ramener les Sixers tout au sommet de la hiérarchie à l’Est, Nick Nurse a insisté sur l’importance de passer encore un cap en playoffs, l’équipe ayant buté à cinq reprises au stade des demi-finales de conférence sur les six dernières saisons. Un chantier auquel il va s’atteler dès le premier jour de rassemblement, en espérant donc que James Harden soit de la partie pour épauler Joel Embiid…

« Vous m’avez déjà parlé deux fois des échecs en demi-finale de conférence, et nous allons nous y attaquer de front. Nous savons que nous serons jugés sur la façon dont nous jouerons pendant les playoffs. C’était la même chose à Toronto. C’est la vérité. J’imagine donc que dès le premier jour, nous en parlerons. Nous essaierons de nous attaquer à ce problème. Nous allons devoir y faire face, et le dépasser », a-t-il ainsi conclu.

Est-il l’homme de la situation pour y parvenir ? Daryl Morey, le président des Sixers, pense que oui.

« Évidemment, il y a le fait qu’il ait gagné à tous les niveaux. Ça a beaucoup compté. Il y a aussi sa créativité, le fait qu’il soit un partenaire dans la façon d’obtenir des résultats, de façon collective. Je pense qu’il coche donc toutes les cases » a ainsi expliqué l’ancien dirigeant des Rockets.

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 23 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 27 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.2 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 37 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 36 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 ★ HOU 72 35 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.4 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 37 44.2 36.8 87.9 0.9 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 37 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 * All Teams 44 37 46.6 36.2 86.1 0.8 7.1 7.9 10.8 2.3 1.2 4.0 0.8 24.6 2020-21 * BRK 36 37 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2020-21 * HOU 8 36 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2021-22 * All Teams 65 37 41.0 33.0 87.7 0.9 6.9 7.7 10.3 2.4 1.3 4.4 0.6 22.0 2021-22 * BRK 44 37 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 * PHL 21 38 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.1 2022-23 PHL 58 37 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 Total 1000 35 44.2 36.3 86.0 0.8 4.9 5.7 7.0 2.6 1.5 3.7 0.5 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.