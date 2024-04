Balayés, les Suns cherchent les raisons de leur fiasco

Avec ce panier final, Devin Booker aurait symboliquement pu passer la barre des 50 points. Mais Anthony Edwards, suivi de près par Rudy Gobert, l’a repoussé au cercle dans les derniers instants. Et c’est ainsi que la saison des Suns s’est tristement terminée. Par une élimination sèche dès le premier tour.

« C’est décevant. Il n’y a pas pire sentiment dans le monde professionnel que d’être ‘sweepé’ des playoffs. Je n’ai jamais connu ça. Là maintenant, je veux dire directement à nos fans que je partage votre passion. Je suis autant déçu que vous tous », exprime Frank Vogel, qui assure être soutenu par ses dirigeants.

Déception, le mot est faible au regard des attentes générées par la formation l’été dernier de cet improbable mais ronflant « Big Three », avec l’arrivée de Bradley Beal en soutien de Kevin Durant et Devin Booker. Cette nuit, seuls ces deux derniers ont répondu présent (82 points).

La soirée sans de Bradley Beal

Là où l’ancien joueur des Wizards s’emmêlait les pinceaux tout au long de la soirée, entre maladresses au tir (9 points à 4/13) et ballon en main (6), avec de très coûteuses pertes de balle sur la fin, et des soucis de fautes personnelles (6).

« Tout le monde parle de notre puissance de feu. Mais si vous regardez dans la ligue, (gagner) se joue sur des détails », note Devin Booker en pointant du doigt un facteur clé : la communication chez les Suns.

« Elle prime sur tout, et on n’a pas été bons avec ça cette année. J’espère que tout le monde ressent la même douleur, parce que ça doit être réglé. Je dois être meilleur, Kevin doit être meilleur, Brad doit être meilleur, le coach doit être meilleur. Si nous sommes les leaders de l’équipe, on ne peut pas y aller sans être préparés », juge le cadre historique de l’équipe.

Une meilleure communication alors qu’il semble évident que l’acclimatation de Bradley Beal, dont le changement de rôle par rapport à ses années Washington a été le plus flagrant, n’a pas été une affaire simple. En conférence de presse, les journalistes insistaient d’ailleurs sur les progrès techniques dans la relation entre Durant et Booker, excluant le troisième.

Kevin Durant frustré par son utilisation ?

Mais ce n’est pas tout. Selon The Athletic, les joueurs des Suns se seraient interrogés tout au long de la saison sur la capacité de Frank Vogel et de ses assistants à structurer l’attaque et à maximiser le rendement de ce trio. Kevin Durant n’aurait d’ailleurs pas toujours été ravi de la façon dont il a été utilisé en attaque.

« Comme je l’ai dit, on a été irréguliers dans notre jeu et la façon dont on voulait jouer », souligne sans plus de détail KD après la défaite, assurant ne pas vouloir chercher d’excuses par rapport au « contexte », mot répété à plusieurs reprises, en référence par exemple à l’absence pour blessure de Grayson Allen.

Interrogé sur les propos de son coéquipier, il rétorque que les Suns peuvent mieux faire à tous les étages. « Je crois qu’en match, on doit parler plus ensemble, on est prêts à écouter davantage », remarque de son côté Frank Vogel.

Voilà pour les réactions à chaud. Dans les semaines et mois à venir, il sera question de procéder aux ajustements nécessaires pour relancer cette machine qui semble bien ma assemblée. Avec quelles intentions ? « L’expérience est le meilleur des professeurs. Plus tu peux passer de temps ensemble, sentir cette douleur ensemble, et l’affronter, mieux c’est pour l’avenir », donne Devin Booker comme élément de réponse.

Un discours rejoint par celui de Kevin Durant : « La continuité est importante, toutes les grandes équipes de la ligue jusqu’à présent sont ensemble depuis deux, trois ans. Minnesota, Denver, Boston, les Lakers, OKC… Je suis impatient de construire ça. »