Chez les Suns, le propriétaire assure que l’avenir est ensoleillé

Comment les Suns vont-ils réagir après la claque reçue au premier tour des playoffs face aux Wolves ? Mat Ishbia, le propriétaire de la franchise, a pris la parole pour faire un premier bilan de cette saison décevante.

Mais c’est justement ce point qui l’enchante : il y avait des attentes autour de son équipe et ne pas gagner le titre provoque un sentiment mitigé.

« J’aime le fait que les gens soient frustrés parce qu’on n’a pas gagné le titre. Cela veut dire qu’on est dans la course », affirme-t-il. « Je suis satisfait de ça, de voir la déception des gens et, croyez-moi, personne dans la franchise n’est plus déçu que moi, mon GM, mes joueurs et mon coach. Tout le monde l’est, comme les fans. Je vais détenir cette équipe pendant 50 ans et pendant 45, 46 ou 47 années, on aura sans doute cette discussion et on sera déçu. C’est comme ça que ça marche et j’adore ça. »

Mais quid de l’avenir ? Le trio Durant – Booker – Beal va peser 150 millions de dollars la saison prochaine, et la marge de manœuvre des Suns est limitée. Sans oublier que les choix de Draft sont moins nombreux après les transferts de Kevin Durant et Bradley Beal. Là encore, Mat Ishbia veut aller contre cette présentation.

« Ça n’a jamais été : le titre ou rien »

« On a l’impression que la maison brûle, mais ce n’est pas vrai », assure le propriétaire. « Sur cinq des huit prochaines années, on a notre premier tour de Draft. Je sais que ça va à l’encontre de ce que les gens disent, puisqu’on écrit qu’on n’a pas de choix de Draft, mais on en a cinq sur huit et on peut en transférer deux le mois prochain. Donc, en matière de souplesse, on n’est pas dans la situation que les gens décrivent. »

Pas de raison de paniquer ou de regretter donc ? « Si on regarde les transferts effectués avec James Jones (le GM), on ferait pareil, à 100%. Pas à 99%, mais bien à 100% », insiste Mat Ishbia. « On est satisfait et fier de nos échanges. Est-ce qu’on pensait que ce serait facile ? Non. Mais avons-nous des chances pour la saison prochaine ? Oui. Et si ce n’était pas le cas, je le dirais. »

Le propriétaire l’assure, « ça n’a jamais été : le titre ou rien ». Il estime que ce n’est « pas difficile de corriger » les problèmes de ce groupe, qui a « assez de talents pour gagner le titre ».

Mais avec ou sans Frank Vogel ? Le coach serait en danger, après une saison où il a petit à petit perdu son vestiaire. Le propriétaire des Suns n’a fait aucun commentaire précis, ni positif ni négatif, sur son entraîneur…