Jason Kidd prolongé par Dallas !

Présent sur le banc des Mavericks depuis 2021, Jason Kidd possèdait certes encore un an de contrat dans le Texas, mais sa franchise lui a bien offert une prolongation, comme l’indiquait l’insider Marc Stein.

« Nous sommes ravis que Coach Kidd continue à diriger notre équipe dans les années à venir grâce à cette prolongation de contrat bien méritée », a expliqué le nouveau patron des Dallas Mavericks, Patrick Dumont. « Il a mené notre équipe à deux participations aux plavoffs en trois saisons, et nous nous réjouissons de pouvoir compter sur son leadership pour continuer à construire et à développer cette franchise déjà formidable ».

Pour le moment, on ne connait pas la durée ou le montant de cette prolongation de contrat, le club précisant simplement qu’elle porte « sur plusieurs saisons ».

Verrouillé avant l’offensive des Lakers ?

« Je connais Jason depuis longtemps et je ne vois pas de candidat plus qualifié pour diriger cette équipe à l’avenir », a rajouté le GM, Nico Harrison. « En tant qu’ancien champion, et Hall of Famer, Jason apporte une expérience et une expertise à ce rôle qui ne peuvent pas être dupliquées. Il a gagné la confiance et le respect de nos joueurs et de beaucoup d’autres dans la ligue, et je suis impatient de travailler à ses côtés pour continuer à construire sur la culture et les fondations du succès qu’il a aidé à promouvoir tout au long de son mandat. »

Annoncé sur les tablettes des Lakers, qui ne s’attendraient toutefois pas à ce qu’il devienne libre dans un futur proche, le coach de Dallas a déjà mené l’équipe de Luka Doncic à deux reprises en playoffs, ne les ratant que la saison dernière. En saison régulière, il affiche un bilan global de 140 victoires et 106 défaites avec les Mavs (57% de succès) et il les a surtout aidés à accéder à une finale de conférence en 2022.

En attendant d’en disputer une nouvelle, cette année ? En effet, Jason Kidd et les Mavericks sont toujours en lice lors des playoffs 2024, avec une demi-finale de conférence qui s’apprête à débuter face au Thunder.

Dallas s’est ainsi qualifié à ce stade après avoir éliminé les Clippers au premier tour (4-2), dans la continuité de sa belle fin de saison régulière (16-4 au cours des vingt derniers matchs), les arrivées de Daniel Gafford et PJ Washington ayant apporté un bien meilleur équilibre, notamment défensif, autour de Luka Doncic et Kyrie Irving.