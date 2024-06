Steve Ballmer ou la culture de l’action

Cela fait désormais dix ans que Steve Ballmer a racheté les Clippers. Est-ce une réussite ? Globalement oui, puisque sept des dix meilleures saisons régulières de l’histoire de la franchise ont été réalisées depuis 2014. Et la seule finale de conférence des Clippers date de 2021.

Il ne regrette pas son choix donc. « Une équipe est à vendre dans une ville proche que j’adore ? Oui, mais ce sont les Clippers… Ma théorie, c’est qu’on peut faire ce qu’on veut si on y met du sien », dit-il au Los Angeles Times.

Il mettra alors deux milliards de dollars sur la table. Une somme énorme pour l’époque, alors qu’aucune franchise n’était valorisée à plus de 1.5 milliard en 2014. Et les Clippers étaient estimés à « seulement » 575 millions…

« L’appel d’offres a commencé. J’étais toujours partant, mais nous étions dans le processus d’appel d’offres et je me suis simplement dit : ‘Je vais avoir cette équipe’. Les gens pensaient que j’avais payé trop cher, mais j’ai eu l’équipe. J’ai sans doute payé 10% de trop, peut-être, que le nécessaire », se souvenait-il en septembre 2023.

Encore des choses à prouver

Steve Ballmer a de nouveau sorti deux milliards pour son projet suivant : la nouvelle salle des Clippers, l’Intuit Dome, qui va accueillir les Californiens à Inglewood à partir du début de saison prochaine.

« C’était clair pour moi qu’on devait avoir notre « chez-nous », notre identité », assure-t-il, en ajoutant la nouvelle identité visuelle, dévoilée récemment.

Les fans des Clippers ont décroché aussi l’organisation du All-Star Game 2026, ainsi que des terrains tout neufs. En effet, le propriétaire de la franchise, avec le Ballmer Group, investit des millions de dollars pour rénover des playgrounds. « Avoir de l’impact sur les enfants me tient à cœur. Un fan me dira qu’il est passé à côté d’un terrain des Clippers et je pense que sera très, très cool. »

Une nouvelle page des Clippers va donc s’ouvrir à partir de la rentrée, pour une nouvelle décennie de projets et d’envie, avec le titre comme objectif. « J’aime nos fans les plus fous. J’aime la culture de l’action : on est motivé, on a des choses à prouver puisqu’on ne l’a jamais fait. Allons-y ! », lance-t-il pour conclure.