Steve Ballmer a racheté les Clippers à la demande de son fils

Pendant que des joueurs NBA disputaient la Coupe du monde, Paul George enchaîne les invités au micro de son podcast, et cette semaine, il a convié son… patron, Steve Ballmer. L’ancien dirigeant de Microsoft a complètement changé l’image des Clippers depuis son rachat en 2014, et la saison à venir ne sera pas comme les autres puisqu’il s’agira de la dernière à Los Angeles.

Dans un an, les Clippers feront leurs valises pour Inglewood où une nouvelle salle et de nouvelles installations les attendent. Près de dix ans après lâché deux milliards de dollars, il a raconté comme il avait eu l’idée de racheter les Clippers au moment de l’affaire Sterling.

« Quand l’affaire Sterling est sortie et mon fils cadet m’a dit : ‘Papa, papa, il faut que tu te mettes dessus. Ce truc va être à vendre’. Le problème, c’est qu’on ne sait pas à qui acheter l’équipe » raconte le propriétaire des Clippers. « Qui vend l’équipe ? Comment entrer en contact avec les Sterling ? Qu’est-ce que c’est que ce bordel ? Finalement, j’ai trouvé un moyen de rencontrer Shelly Sterling. Elle m’a dit : ‘Dites-moi simplement combien vous voulez payer’. C’est tout ce que j’ai obtenu au téléphone. »

En neuf ans, la valeur de la franchise a quasiment doublé

Et la suite ? Steve Ballmer veut en mettre plein la vue à Madame Sterling, et il se renseigne sur les meilleurs joueurs. « Je me suis dit qu’il fallait que j’impressionne cette femme. Je dois l’impressionner. Comment l’impressionner ? Je dois savoir qui sont les meilleurs joueurs de l’histoire des Clippers. Si on revient en arrière, c’est Elton Brand… On entre dans la maison, on passe par le garage, et je vois un maillot d’Elton Brand. Je me suis dit : ‘Woohoo ! J’ai trouvé ! J’ai résolu l’énigme ! J’ai lâché son nom’. »

Il ne reste plus qu’à s’entendre sur le montant, et Steve Ballmer ne veut pas se faire doubler. Il sort 2 milliards de dollars ! Une somme monstrueuse pour l’époque, surtout pour une franchise maudite. Et il reconnaît qu’il y est allé un peu fort.

« Le processus d’appel d’offres a commencé. J’étais toujours partant, mais nous étions dans le processus d’appel d’offres et je me suis simplement dit : ‘Je vais avoir cette équipe' », raconte Steve Ballmer. « Les gens pensaient que j’avais payé trop cher, mais j’ai eu l’équipe. J’ai sans doute payé 10% de trop, peut-être, que le nécessaire ».

Neuf ans plus tard, la franchise est valorisée à 3.9 milliards de dollars…