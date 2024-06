Serge Ibaka au Real Madrid ? L’intérieur dément

Un petit tour et puis s’en va ? Pour son retour en Europe après avoir passé 15 ans en NBA, Serge Ibaka a réussi à aller au bout de son aventure germanique en remportant le titre de champion d’Allemagne avec le Bayern Munich, vainqueur de l’Alba Berlin trois victoires à une. Troisième meilleur scoreur et meilleur rebondeur de son équipe en championnat, l’intérieur qui fêtera ses 35 ans en septembre a également fini meilleur scoreur, meilleur rebondeur et contreur de son équipe en Euroleague (12.6 points, 6.8 rebonds et 1.2 contre en moyenne).

Qu’en sera-t-il de la suite ? Alors que les premières rumeurs tendaient à le renvoyer au Real Madrid, où il a joué durant le lock-out de la saison 2011-2012 en NBA, l’intéressé a clarifié la situation, affirmant que ces rumeurs reposaient sur… du vent.

« Mais non, voyons ! Pour moi, c’était juste décevant que ces rumeurs sortent alors que j’étais encore en lice en playoffs », a-t-il confié, avec un énorme cigare aux lèvres. « Je n’ai pas aimé ça. On dirait que c’est la façon dont les choses fonctionnent en Europe ».

On n’en sait pas vraiment plus sur la suite que Serge Ibaka souhaite donner à sa carrière, que ce soit au Bayern, dans une autre équipe ou un autre championnat. Le pivot reste toutefois une valeur sûre en Europe. Maintenant que la saison vient de se terminer en Allemagne, ce sera à lui de peser les options qui vont se présenter à lui.

« J’ai reçu des offres d’autres équipes, mais je n’ai pas encore décidé », a-t-il ajouté. « Je préfère toujours finir les choses d’abord avant de commencer à penser à ce qui va se présenter ensuite ».