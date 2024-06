Renforcée de Mo Bamba, la Côte d’Ivoire attend la réponse d’Ismaël Kamagate

Titulaire d’un passeport ivoirien depuis le mois de mai, Mo Bamba fait partie de l’effectif de la Côte d’Ivoire pour préparer le tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques. C’est ce que la Fédération ivoirienne a annoncé sur sa page Facebook. Dans la vidéo, on apprend aussi que Ismaël Kamagate a aussi été approché, et ça ferait une belle raquette pour épauler Solo Diabate. La balle est dans le camp de Kamagate, dont les droits sont passés des Nuggets aux Clippers, et qui sort d’une saison à Milan.

Un TQO au Porto-Rico

Free agent après avoir été la doublure de Joel Embiid cette saison, Bamba sera présent le 20 juin prochain pour le début du camp d’entraînement, et c’est une prise de choix avant de disputer ce TQO très compliqué, qui se déroulera à Porto-Rico du 2 au 7 juillet.

Le TQO de San Juan réunira la Lituanie, le Mexique, et donc la Côte d’Ivoire dans la poule A ainsi que Porto Rico, l’Italie et Bahrein dans la poule B. Les Ivoiriens devront terminer à l’une des deux premières places de leur poule, pour croiser avec les deux meilleures équipes de la poule B.

Mohamed Bamba Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ORL 47 16 48.1 30.0 58.7 1.4 3.6 5.0 0.8 2.2 0.3 0.9 1.4 6.2 2019-20 ORL 62 14 46.2 34.6 67.4 1.6 3.3 4.9 0.7 1.9 0.4 0.7 1.4 5.4 2020-21 ORL 46 16 47.2 32.2 68.2 1.7 4.1 5.8 0.8 1.9 0.3 0.8 1.3 8.0 2021-22 ORL 71 26 48.0 38.1 78.1 2.1 6.0 8.1 1.2 2.6 0.5 1.1 1.7 10.7 2022-23 * All Teams 49 16 48.5 38.7 66.1 1.2 3.4 4.6 0.9 2.1 0.3 0.6 0.9 6.6 2022-23 * ORL 40 17 49.5 39.8 68.6 1.2 3.4 4.6 1.1 2.2 0.3 0.6 1.0 7.3 2022-23 * LAL 9 10 40.7 31.3 54.5 1.2 3.3 4.6 0.4 2.1 0.1 0.9 0.6 3.7 2023-24 PHL 57 13 49.0 39.1 68.0 1.4 2.8 4.2 0.7 1.8 0.4 0.7 1.1 4.4 Total 332 17 47.8 36.1 68.1 1.6 4.0 5.5 0.9 2.1 0.4 0.8 1.3 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.