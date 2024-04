Les Nuggets patients mais ambitieux avec Ismaël Kamagate

Ismaël Kamagate a connu une sorte de faux départ cet été. Pendant les Finals face au Heat, Mike Malone espérait que le Français allait rejoindre les désormais champions 2023 la saison prochaine. Puis, finalement, deux jours après cette déclaration du coach, le joueur prenait la direction de Milan.

Le pivot n’ira donc pas à Denver pour l’exercice 2023/24. Mais pour les Nuggets, son départ vers l’Italie afin d’être coaché par Ettore Messina reste une excellente nouvelle.

« C’est un joueur qu’on aime beaucoup », livre l’assistant GM de la franchise, Tommy Balcetis, pour DNVR Nuggets. « Il a un gros potentiel pour devenir un intérieur moderne en NBA. Il est excellent pour conclure près du cercle, il a shooté à 70% (74 précisément) de réussite cette saison. Il a simplement besoin de plus de temps de jeu, et je parle de minutes en Euroleague. La G-League, c’est bien car on peut suivre les joueurs de près, mais l’Euroleague, c’est le deuxième meilleur niveau au monde, donc ce n’est pas rien. Il va jouer à ce niveau, dans une grande équipe, avec le grand Messina et il va être formé par ce dernier. »

Les Nuggets sont certes patients avec Ismaël Kamagate, mais ils ont visiblement de grandes ambitions pour le jeune joueur de 22 ans, qui tournait à 9.9 points et 7.5 rebonds de moyenne cette saison avec Paris.

« On ne sait pas combien de temps il va rester là-bas, mais il a les outils, la mentalité, les qualités et le physique », estime Tommy Balcetis. « On suit sa progression et on espère que, le temps venu, il viendra chez nous. On veut qu’il arrive à un point où il peut être le remplaçant de Nikola Jokic. On est conscient que c’est beaucoup demander. »